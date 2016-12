Marinarii străini cer ajutorul ITF România

Tot mai mulţi marinari străini aflaţi la bordul navelor comerciale care sosesc în Portul Constanţa, nemulţumiţi de condiţiile în care muncesc, dar şi de faptul că armatorii uită să le plătească salariile, cer ajutorul Federaţiei Internaţionale a Transportatorilor (ITF) România. Ultima situaţie de acest gen s-a înregistrat ieri, când zece marinari străini aflaţi la bordul navei „Bereket”, sub pavilion Zanzibar, aflată în Portul Agigea, au solicitat ajutorul reprezentantului ITF, Adrian Mihălcioiu. Cei zece navigatori, ucrainieni, giorgieni şi azerbaijani, au declarat că nu şi-au mai primit salariile de o lună, orice încercare de a lua legatura cu armatorul navei fiind sortită eşecului. Nici reprezentantul ITF nu a reuşit să-l contacteze pe acesta, însă a discutat cu operatorul turc al navei. “Operatorul a recunoscut că întâmpină probleme financiare şi a spus că va da banii cât mai curând. Deja le-a trimis 500 de dolari. În afara condiţiilor insalubre existente la bordul navei, marinarii se plâng şi de faptul că au rămas fără mâncare, apă de băut, cafea şi ţigări”, a declarat Mihălcioiu. Trei din cei zece protestatari sunt nemulţumiţi şi nu mai vor să plece din România cu nava, solicitând repatrierea şi plata salariilor. “Marinarii au salarii foarte mici. De exemplu, timonierul câştigă 800 de dolari lunar, în timp ce al doilea ofiţer are 1.200 de dolari. Cumulat, tot echipajul are de primit salarii restante de 8.000 de dolari”, a precizat Mihălcioiu. Nava “Bereket” a ajuns luni, 17 iunie, în Portul Agigea. Ea a venit de la Istanbul - Turcia pentru descărcare de sodă şi trebuie să ajungă la Rostov pe Don - Rusia.