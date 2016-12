“Marinarii“ ţintesc al doilea succes al sezonului

Sâmbătă, de la ora 11.00, pe propria arenă, FC Farul Constanţa are şansa obţinerii celui de-al doilea succes al sezonului. Dacă cele trei puncte sunt vitale pentru a nu pierde contactul cu primele clasate, constănţenii au de luat şi o revanşă în faţa ilfovenilor, care în urmă cu două sezoane au câştigat atât la Brăneşti, cât şi la Constanţa. Farul este neînvinsă în ultimele două etape, iar un succes cu Victoria Brăneşti ar confirma perioada bună. Antrenorul principal al Farului, Marian Pană, se confruntă cu două probleme de efectiv, Husein şi Buzea fiind incerţi, însă chiar şi în aceste condiţii are mare încredere în obţinerea celor trei puncte. În plus, Marian Pană are convingerea că rezultatele bune vor readuce la stadion şi suporterii. „Uneori un rezultat de egalitate este foarte bun în economia clasamentului, dar la acest meci nu luăm în calcul decât victoria. Dacă vom continua să obţinem rezultate bune, sunt convins că peste patru-cinci etape vom fi pe o poziţie mult mai bună în clasament şi atunci vor veni şi suporterii la stadion. Avem nevoie de ei, de sprijinul lor“, a spus tehnicianul Farului. Echipa probabilă de start a Farului: Cernea - I. Călin, Stegaru, L. Ştefan, V. Sandu - Sascău, Stăncioiu, Pătulea, Ivanovici - Şt. Ciobanu, Gh. Badea.