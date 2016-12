Marinarul constănţean condamnat în Portugalia va fi trimis într-un penitenciar românesc

Trei ani! Atît a durat chinul marinarului constănţean Costel Drăghici în închisorile portugheze. Reamintim că, în februarie 2006, vasul „Luna del Mar”, sub pavilion Panama, aflat în apele economice ale Portugaliei, la 400 de mile de coastă, a fost supus unui control fulger de angajaţii Gărzii de Coastă, însoţiţi de reprezentanţii unei brigăzi anti-drog. În urma percheziţiei, autorităţile portugheze au declarat că au descoperit la bordul navei nu mai puţin de 2.800 de kg de cocaină! Tot echipajul navei, printre care şi patru constănţeni, trei reparatori - Nicolae Peicu, Eduard Dinescu, Teodor Hulea - şi superintendentul Costel Drăghici, a fost arestat. La un an şi două luni de la încarcerare (aprilie 2007), ca urmare a demersurilor făcute de Sindicatul Liber al Navigatorilor (SLN) Constanţa, echipajul - format din croaţi, sîrbi, ucraineni şi români - a fost, în cea mai mare parte, eliberat. Motivul? Lipsă de probe! „Procurorii şi-au bazat rechizitoriul pe obiecte banale aflate în inventarul navei, cum ar fi lanternele, parîmele şi bărcile de salvare. Noi am demonstrat că acestea sînt obligatorii la bordul fiecărui vas şi acuzaţiile împotriva echipajului au fost retrase”, declara, în urmă cu un an, liderul SLN, Adrian Mihălcioiu. Pentru că banii cheltuiţi cu întreţinerea în închisoare trebuiau justificaţi într-un fel, autorităţile portugheze au ales ca ţapi ispăşitori pe trei dintre membrii echipajului: comandantul vasului, secundul şi superintendentul român, ultimul pe motiv că avea telefon mobil şi laptop şi că, în felul acesta, ar fi comunicat cu traficanţii de droguri. Faptul că în largul coastelor Portugaliei nu există internet şi nici semnal pentru telefonia mobilă nu a părut să conteze prea tare.

“Statul român nu respectă nici măcar prezumţia de nevinovăţie atunci cînd vine vorba de cetăţenii săi”

Povestea pare cu atît mai mult cusută cu aţă albă cu cît impresionanta cantitate de droguri a dispărut din camera de probe la puţin timp după arestare. Zvonurile spun că era nevoie de o asemenea captură pentru că bugetul acordat oamenilor legii urma să fie micşorat. Prin urmare, se cerea o dovadă de eficienţă. Tot potrivit gurii lumii, drogurile ar fi provenit din depozitul de probe, fiind capturate în timp de brigăzile anti-drog portugheze şi plantate la bordul navei pentru a impresiona autorităţile. Aşa se face că marinarul constănţean s-a trezit cu o condamnare de 10 ani de închisoare (pedeapsă modificată la 8 ani în urma recursului formulat de apărare). Cazul a fost preluat, în urmă cu aproximativ un an, de un avocat român din Hunedoara, Maria Vasii. Pentru că toate căile interne de atacare a sentinţei au fost epuizate, s-a formulat un recurs la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO). În acelaşi timp, s-a cerut aducerea marinarului român în ţară, pentru a-şi ispăşi pedeapsa aici. „Pe 6 mai 2009, autorităţile portugheze au dispus aducerea în România a clientului meu. Aici va continua să-şi ispăşească pedeapsa primită. Noi nu mai avem dreptul de a redeschide cazul, deoarece România a semnat un acord potrivit căruia se obligă să respecte sentinţele date cetăţenilor săi de alte state. Din păcate, statul român nu respectă nici măcar prezumţia de nevinovăţia atunci cînd vine vorba de cetăţenii săi. Singura şansă a lui Costel Drăghici este de a cîştiga procesul la CEDO. Abia atunci vom putea cere revizuirea cazului. Pînă atunci se poate însă ca clientul meu să-şi ispăşească pedeapsa. Singura consolare va fi că măcar va fi absolvit de vină”, a declarat avocatul Maria Vasii. Costel Drăghici va fi adus în ţară de îndată ce ofiţerii Interpol vor putea să-l însoţească. Pentru început, el va fi trimis la un penitenciar din Bucureşti (Rahova sau Jilava) urmînd ca, după aceea, să ceară transferul. Dacă va fi aprobat, Costel va putea să-şi ispăşească pedeapsa chiar la Penitenciarul de Maximă Siguranţă Poarta Albă din judeţul Constanţa.