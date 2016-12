Marinarul român capturat de piraţi, identificat

Autorităţile române au aflat identitatea navigatorului român capturat de piraţii somalezi. Potrivit reprezentanţilor Ministerului Administraţiei şi Internelor din România, este vorba despre mecanicul Gelu Ion Slavoschi, din Tulcea. Familia navigatorului a fost anunţată deja de reprezentanţii agenţiei de crewing prin care a plecat bărbatul în voiaj. „Ministerul Afacerilor Externe, prin Ambasada României la Atena, monitorizează cazul şi păstrează permanent legătura cu compania proprietară a navei sechestrate, precum şi cu autorităţile elene. Cazul este tratat cu maximă atenţie, prioritară fiind menţinerea integrităţii membrilor echipajului”, au declarat reprezentanţii Ministerului român de Externe. Din datele transmise de armatorul grec până în prezent, starea navigatorilor este bună, iar la bord sunt suficiente alimente şi apă potabilă. Superpetrolierul grec Maran Centaurus, capturat duminică de piraţii somalezi, a ancorat ieri dimineaţă în oraşul de coastă Hobyo, un reper al piraţilor aflat la 500 kilometri nord de Mogadiscio. Hobyo este unul dintre cele trei repere ale piraţilor somalezi, împreună cu Eyl şi Harardhere. Nava, încărcată cu ţiţei, plecase din Arabia Saudită şi trebuia să ajungă în New Orleans, SUA. Proprietate a companiei elene Maran Tankers Management Inc, nava de 300.294 de tone are un echipaj de 28 de membri: 16 filipinezi, nouă greci, doi ucraineni şi un român. Reprezentantul Federaţiei Internaţionale a Transportatorilor în România, Adrian Mihălcioiu, a declarat că piraţii au luat legătura cu armatorul şi au început negocierile pentru eliberarea navei.