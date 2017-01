Marinarul român ucis într-un port din Libia era din Galaţi şi se afla la primul său voiaj

22:52:36 / 05 Ianuarie 2015

pacat

Dumnezeu sa te odihneasca in pace , tinere, mare pacat ca nu ai cunoscut viata inca ,si ca Dumnezeu te-a luat asa de repede. Ma gandesc cu tristete la parintii lui si nu as dori la nimeni sa fie in pielea lor . Am si eu la fel copii plecati pe mare iar eu am 35 de ani de navigatie.Nimeni nu-l mai poate aduce inapoi. R.I.P. drag coleg de apa