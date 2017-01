Mario Gomez pleacă de la Beşiktaş din cauza situaţiei tensionate din Turcia

Atacantul german Mario Gomez a anunţat, miercuri, prin intermediul unui mesaj postat pe pagina oficială de Facebook, că doreşte să părăsească formaţia turcă Beşiktaş din cauza evenimentelor ce au avut loc zilele trecute şi a situaţiei politice tensionate.

Împrumutat de Fiorentina la Beşiktaş în vara anului 2015, Gomez a reuşit să devină golgheterul campionatului turc, după ce a înscris 26 de goluri în ultimul sezon. În urma prestaţiei bune, oficialii lui Beşiktaş doreau să-l păstreze pe Mario Gomez, însă situaţia tensionată din Turcia l-a pus serios pe gânduri pe acesta.

"A fost o decizie dificilă, pe care a trebuit să o analizez îndelung. Este foarte greu pentru mine să accept că nu voi mai juca pentru acest club minunat, cu nişte suporteri fantastici. Motivul plecării îl reprezintă situaţia politică tensionată. Datorită evenimentelor teribile ce au avut loc zilele trecute am decis să plec. Sper ca decizia mea să fie înţeleasă de toată lumea. Am avut parte de un an fantastic, pentru care vreau să mulţumesc tuturor. Sper ca aceste probleme politice să fie rezolvate în curând pentru a mă putea întoarce", a scris atacantul german pe pagina sa oficială de Facebook.

Sezonul trecut, Mario Gomez a evoluat în 41 de partide din toate competiţiile pentru Beşiktaş, reuşind să marcheze 28 de goluri şi să ofere pase decisive. Atacantul german este cotat la 12 milioane de euro de site-ul transfermarkt.de.