Marion Cotillard a născut!

În noaptea de joi spre vineri, actriţa franceză Marion Cottilard a adus pe lume un băieţel, care a primit numele de Marcel. Prenumele face referire, după unii, la Marcel Cerdan, partenerul de viaţă al legendarei Edith Piaf, personaj căruia i-a dat viaţă Marion Cotillard în lungmetrajul “La Mome”, în regia lui Olivier Dahan, un film care i-a adus celebritatea în lumea întreagă şi un premiu Oscar pentru cea mai bună interpretare în rol principal. Pentru că venirea pe lume a fiului ei era iminentă, Marion Cottilard a fost marea absentă de la Cannes, deşi era una dintre protagonistele celui mai recent film al lui Woody Allen, “Minuit à Paris”, prezentat în deschiderea Festivalului Internaţional de Film.

Marcel este primul copil şi pentru actriţa în vârstă de 35 de ani şi pentru partenerul său de viaţă, actorul şi regizorul Guillaume Canet, de 38 de ani. Cei doi s-au cunoscut în 2003, când au jucat împreună în “Jeux d\'enfants / Love Me if You Dare”, dar formează un cuplu din 2007. Deşi poartă pe inelar un superb inel cu diamante pe care l-a primit de la iubitul său, Marian Cottilard şi Guillaume Canet nu s-au logodit şi refuză să facă orice declaraţii cu privire la viaţa lor privată. Cei doi au mau lucrat împreună şi la cel mai recent film regizat de Guillaume Canet, “Les petits mouchoirs / Little White Lies”. Guillaume Canet a fost căsătorit cu modelul german convertit în actriţă Diane Kruger, timp de cinci ani, dar în 2006, cei doi au divorţat.