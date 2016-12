Marion Cotillard cântă într-o reclamă Christian Dior

Actriţa franceză a înregistrat, împreună cu trupa britanică Franz Ferdinand, piesa “The Eyes Of Mars”, care apare pe coloana sonoră a unui spot publicitar lansat de brandul Christian Dior. Marion Cotillard, imaginea oficială a casei Dior, a fost solista piesei “The Eyes Of Mars”, compusă de trupa britanică. Piesa poate fi ascultată pe site-ul nme.com. Acest cântec va reprezenta coloana sonoră pentru un clip publicitar al casei Dior, în care actriţa franceză interpretează rolul unei femei din clasa muncitoare care, odată cu lăsarea nopţii, se transformă într-o cântăreaţă senzuală. În videoclip, ea apare pe scena unui club, după o cortină de catifea şi interpretează această melodie. Videoclipul a fost filmat în New York, la sfârşitul anului 2009 şi reprezintă cel mai recent episod dintr-o serie de reclame online care au în centrul lor legendara poşetă Lady Dior.

Marion Cotillard, câştigătoare a unui premiu Oscar pentru rolul din filmul “La Vie En Rose”, în 2008, a apărut, în vara lui 2009, pe afişul filmului “Inamicii Publici / Public Enemies”, în regia lui Michael Mann. Ea mai este prezentă pe marile ecrane şi în musicalul “Nine”, lansat la sfârşitul lui 2009. Trupa Franz Ferdinand - care a preluat numele celebrului arhiduce al Austriei - s-a format în Glasgow (Scoţia), în 2002. Primul succes al grupului Franz Ferdinand a venit odată cu single-ul “Take Me Out”, extras de pe albumul de debut, “Franz Ferdinand”, lansat în 2004. Piesa a devenit rapid un hit, ajungând pe primele locuri în clasamentele din întreaga lume, iar succesul albumului a adus trupei două premii Brit în 2005. Cel de-al doilea material discografic, “You Could Have It So Much Better”, s-a instalat pe prima poziţie în topurile din Marea Britanie, la scurt timp după apariţie. La sfârşitul lui 2007, Franz Ferdinand a început să lucreze la “Tonight”, cel de-al treilea album de studio al trupei. Franz Ferdinand a susţinut un concert şi la Bucureşti, pe 3 iulie 2009.