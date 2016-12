Marion Cotillard devine mămică

Actriţa franceză Marion Cotillard, în vârstă de 35 de ani, a anunţat că este însărcinată cu primul ei copil. Marion Cotillard şi iubitul ei, regizorul francez Guillaume Canet, vor deveni părinţi pentru prima dată către mijlocul acestui an. Marion Cotillard nu a mai fost căsătorită şi se aşteaptă o nuntă rapidă cu iubitul său. În schimb, Guillaume Canet, în vârstă de 37 de ani, a mai fost căsătorit în trecut cu actriţa germană Diane Kruger. Cei doi formează un cuplu de peste trei ani, de când s-au cunoscut în timpul filmărilor la “Love Me if You Dare”.

Barza va mai face un drum către o celebritate. Actorul american Owen Wilson va deveni tată. Actorul, în vârstă de 42 de ani, are o relaţie de peste un an de zile cu modelul Jade Duell. După o acută suferinţă în dragoste şi o tentativă de sinucidere nereuşită în urmă cu ceva ani, starul poate să zâmbească din nou.