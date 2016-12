Marisa Tomei se mărită!

Până la vârsta de 48 de ani, actriţa americană Marisa Tomei a tot aşteptat să apară bărbatul potrivit pentru a se căsători. Şi pare să fi avut noroc! Marisa Tomei a acceptat cererea în căsătorie făcută de iubitul său din ultimii patru ani, actorul Logan Marshall Green, de 36 de ani. Cei doi şi-au petrecut vacanţa de iarnă împreună, ocazie cu care starul din ”Prometheus”, filmul verii, a cerut-o de soţie. Marisa Tomei a fost una dintre celibatarele convinse de la Hollywood, fiind printre primele actriţe devenite celebre că a zdruncinat mitul de a se căsători pentru a avea copii. ”Nu sunt fan al ideii de mariaj ca instituţie şi nici nu înţeleg de ce unele femei spun că vor să aibă copii pentru a se simţi împlinite”, declara Marisa Tomei în 2009. Între timp, însă, pare să nu fi putut să-l refuze pe Logan Marshall Green, considerat nu numai unul dintre cei mai sexy actori de la Hollywood, ci şi unul dintre cei mai solicitaţi.

Să vedem însă când vor avea timp să îşi programeze nunta, pentru că în viitorul apropiat vor fi foarte ocupaţi. Marisa Tomei va juca în comedia romantică încă fără titlu regizată de Marc Lawrence, alături de Hugh Grant. La rândul său, Logan Marshall Green filmează alături de James Franco drama ”As I Lay Dying”, după ce tocmai a terminat două filme, ”Black Dog, Red Dog” şi ”Eye of Winter”. În plus, Logan Marshall Green va interpreta rolul lui Tennessee Williams în ”Lonely Hunter” şi personajul Speedo Jake în thriller-ul ”I Fought The Law”, alături de Giovanni Ribisi şi Malin Akerman, imediat ce aceasta va naşte.