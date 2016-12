Marisa Tomei şi Ethan Hawke, în două producţii off Broadway

Actorii Marisa Tomei şi Ethan Hawke vor juca în două spectacole off Broadway, în sezonul 2010 - 2011. Ethan Hawke va juca alături de Natasha Lyonne, Daphne Rubin-Vega, Becky Ann Baker, Gordon Clapp şi Thomas Guiry în spectacolul “Blood from a Stone”, piesa lui Tommy Nohilly, care spune povestea unui muncitor din clasa de mijloc din Connecticut. Scott Elliott va regiza spectacolul, care se joacă în perioada 13 decembrie 2010 - 19 februarie 2011. Marisa Tomei va juca alături de Frank Whaley, în piesa lui Wallace Shawn “Marie and Bruce”, despre o căsătorie care se destramă. Spectacolul, tot în regia lui Elliott, se joacă în perioada 3 martie - 23 aprilie 2011. Ethan Hawke a regizat recent piesa de teatru “A Lie of the Mind” şi a terminat filmările pentru lungmetrajul “The Woman in the Fifth”. După rolul din “A Late Quartet”, actorul american urmează să joace în piesa de teatru “Blood From a Stone” şi în lungmetrajul “The Numbers Stations”.

Ethan Hawke a devenit celebru în 1988, cu rolul din filmul “Cercul poeţilor dispăruţi”. Din acel moment, rolurile au curs pentru el, actorul jucând, printre altele, în “Colţ Alb”, “Cu picioarele pe pământ”, “Marile speranţe”, “Parfum de cedru”, “Gattaca”, “Înainte de apus”. În 2002, actorul a fost nominalizat la premiul Oscar, pentru rolul din “Zi de instrucţie”, unde a jucat alături de Denzel Washington. Ethan Hawke nu s-a limitat la cariera de actor, el debutând ca regizor cu filmul “Chelsea Walls”, în 2002. De asemenea, Hawke este şi autorul cărţii “Miercurea cenuşii”. Marisa Tomei este o actriţă americană de teatru, film şi televiziune. Ea a primit premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă în rol secundar, pentru rolul din “Cu vărul Vinny nu-i de glumit! / My Cousin Vinny” (1992). De asemenea, Marisa Tomei a obţinut nomnalizări la distincţii prestigioase pentru tolurile din pelicule precum “În dormitor / In the Bedroom” (2001) şi “Luptătorul / The Wrestler” (2008). Printre peliculele în care a jucat se numără “Ce-şi doresc femeile / What Women Want” (2000), “Al naibii tratament! / Anger Management” (2003) sau “Alfie” (2004).