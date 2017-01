Mariska Hargitay a ajuns la spital

Vedeta serialului „Law & Order: Special Victims Unit / Lege şi Ordine: Brigada specială” are din nou probleme de sănătate, fiind spitalizată pentru a doua oară de la începutul acestui an. Mariska Hargitay are probleme cu unul dintre plămîni, după ce în luna ianuarie starea sa a fost destul de gravă. Şi de această dată a fost vorba despre o complicaţie apărută în urma blocării unuia dintre plămînii. Actriţa în vîrstă de 45 de ani a acuzat dureri în piept şi va rămîne în spital pentru efectuarea mai multor teste. Producătorii serialului au anunţat că problemele de sănătate ale vedetei nu vor afecta filmările.

Mariska Hargitay s-a îmbolnăvit subit în timp ce afla în vacanţă cu familia sa. Din cauza problemelor de sănătate, actriţa a lipsit de la toate ceremoniile de decernare a premiilor din acest sezon, Globuri de Aur, premiile sindicatelor americane ale actorilor şi producătorilor, inclusiv gala Oscarurilor.