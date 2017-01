Maritimo se va transforma în VIVO!

IMMOFINANZ, unul dintre cei mai importanți investitori imobiliari din România, aduce brandul de retail VIVO! pe piața locală și demarează procesul de rebranding pentru cele patru centre comerciale din portofoliul său. Astfel, Polus Center Cluj va deveni VIVO! Cluj, Maritimo Shopping Center Constanța își va schimba numele în VIVO! Constanța, Pitești Mall va deveni VIVO! Pitești și Gold Plaza Baia Mare se va numi VIVO! Baia Mare. Implementarea noului brand în centrele comerciale complet închiriate, cu o suprafață totală de 147.000 metri pătrați, va fi finalizată în 2017.

„Brandul nostru VIVO! reprezintă o experiență comercială pentru întreaga familie, un răspuns la toate așteptările din partea unui mediu modern dedicat cumpărăturilor, timpului liber și divertismentului. Centrele noastre comerciale din România se bucură de un real succes și întrunesc aceste criterii, astfel că se încadrează perfect în rețeaua noastră VIVO!”, a spus Dietmar Reindl, Chief Operating Officer la IMMOFINANZ. „Ne concentrăm pe consolidarea brandurilor în cadrul portofoliului nostru, întrucât acestea reprezintă un avantaj competitiv clar pentru o companie imobiliară ce deține câteva sute de proprietăți în Europa. Prin aceste branduri, punem accentul pe un nivel ridicat de standardizare, care ne permite să ne extindem rapid. Pentru chiriașii noștri și clienții acestora, brandurile noastre reprezintă un angajament pentru calitate și servicii. Așadar, suntem convinși că vor avea beneficii și se vor bucura de o experiență comercială superioară”.

Reunirea formatelor de retail internaționale și a comercianților locali, precum și orientarea către ambianța VIVO! distinctă și standardizată în zonele comune contribuie la succesul centrelor VIVO!. Experiența integrată și coordonată transformă aceste centre în destinații ușor de recunoscut. VIVO! oferă, de asemenea, o gamă extinsă de servicii comparativ cu ceilalți jucători din acest sector: zone pentru servit masa moderne, cu o ambianță plăcută, zone de relaxare modernizate, sisteme de orientare intuitive și ușor de utilizat, precum și o gamă vastă de evenimente, ce răspund tuturor așteptărilor publicului și transformă centrele în destinații de petrecere a timpului liber, nu doar comerciale.

Procesul de branding VIVO! va presupune schimbarea completă a identității vizuale și modernizarea spațiilor interioare, precum zonele comune, zonele pentru servit masa etc. Prima etapă include modificarea completă a identității vizuale a zonelor exterioare din cele patru centre comerciale și va fi finalizată în luna noiembrie 2016. Ulterior, vor urma modernizări ale zonelor interioare din toate centrele, inclusiv în zona de food court din VIVO! Cluj.

„Adoptarea brandului VIVO! reprezintă un pas natural pentru cele patru centre comerciale pe care le deținem în România, care s-au bucurat de o creștere constantă a ratei de ocupare și a traficului. Toate cele patru centre au înregistrat, de la an la an, creșteri procentuale de până la două cifre în ceea ce privește traficul. Aceasta este o recunoaștere a unui echilibru potrivit în ceea ce privește chiriașii și activitățile, la care se adaugă experiența de calitate pe care am oferit-o publicului român și chiriașilor noștri”, a adăugat Sorin Vișoianu, Country Manager Operations România la IMMOFINANZ.

Proprietățile de retail ale IMMOFINANZ în România au o suprafață închiriabilă totală de 147.000 metri pătrați, echivalentul a 12,4% din portofoliul total de retail al companiei. Astfel, IMMOFINANZ se situează printre primii cinci proprietari locali în ceea ce privește dimensiunea portofoliului. Centrele comerciale sunt în prezent închiriate în totalitate și au fost vizitate de peste 25 milioane de persoane în 2015.