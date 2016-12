Maritimo Shopping Center împlineşte un an

În urmă cu un an, în municipiul Constanţa îşi deschidea porţile cel mai mare centru comercial din sud estul României: Maritimo Shopping Center. Adunând, într-un singur loc, brand-uri celebre din industria fashion, dar nu numai, centrul comercial şi-a câştigat, rapid, un loc în inimile constănţenilor. O dovadă de necontestat o reprezintă numărul mare de vizitatori care au trecut pragul Maritimo Shopping Center în cele 12 luni de la înfiinţare. „În mod normal, este nevoie de un an - doi ani şi jumătate, în funcţie de locul unde este amplasată, pentru ca o investiţie să ajungă la maturitate. Când am deschis acest centru ştiam că nu se va umple din prima zi, însă cifrele înregistrate în acest an ne-au depăşit aşteptările: peste cinci milioane de vizitatori”, a declarat reprezentantul proprietarului centrului comercial, Immofinanz Group (una din cele mai importante companii de imobiliare listate din Europa şi cel mai mare dezvoltator imobiliar din România - n.r.), Harald Schaller. Pentru a celebra cum se cuvine împlinirea unui an de la înfiinţare, în weekend-ul 26-28 octombrie, conducerea centrului comercial va organiza o serie de evenimente dedicate constănţenilor, dar nu numai. „Aşa cum am promis, încă de la deschidere, Maritimo Shopping Center depăşeşte cu mult definiţia unui centru comercial, fiind un actor extrem de dinamic pe scena socială din Constanţa. Maritimo a oferit constănţenilor, încă de la începutul anului, în fiecare weekend, nenumărate evenimente, premii şi surprize, i-a provocat să facă sport, indiferent de vârstă, şi să aibă grijă de sănătate. Îi aşteptăm pe constănţeni, în continuare, alături de noi”, a declarat directorul Maritimo Shopping Center, Marius Rădulescu. Acţiunile dedicate sărbătoririi unui an de la înfiinţare debutează astăzi, cu numeroase evenimente pentru copii: ateliere de creaţie, face-painting, jocuri interactive, poveşti etc. Sâmbătă, după o zi plină de surprize, va avea loc, începând cu ora 19.00, un superconcert, invitată de onoare fiind Andreea Bălan. Duminică, constănţenii vor fi întâmpinaţi cu un spectacol plin de suspans şi magie, marca maestrul Emiliano, unul dintre cei mai talentaţi magicieni din România, şi cu un supershow marca Horia Brenciu. În deschiderea concertului lui Brenciu, vizitatorii vor fi invitaţi să participe la tragerea la sorţi al cărei mare premiu este un autoturism Fiat 500.