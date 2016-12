Marius Ciobanu a marcat cinci goluri în poarta Daciei Mircea Vodă

Duminică, în Campionatul Judeţean de fotbal, s-a jucat etapa a 15-a, a doua din retur. Iată rezultatele înregistrate - SERIA NORD: Pescarul Ghindăreşti - Dunărea Ciobanu 1-2 (Ștefan Serba 70 - Radu Acreală 34, Radu Tudor 54); Sportul Tortoman - Dacia Mircea Vodă 9-0 (Marius Ciobanu 10, 15, 22, 29, 38, Stelian Marin 26, 53, Vasile Ciobanu 59-autogol, Marius Ciutacu 66); Gloria Seimeni - Ulmetum Pantelimon 3-1 (Ionuț Ilie 8, 29, Cătălin Anton 36 - Petrică Răileanu 60-pen); Pescăruşul Gîrliciu - Viitorul Cuza Vodă 3-4 (Dumitru Răducan 18, Ioan Dobre 34, Marian Tache 47 - Viorel Clinciu 60, Cristian Timofte 66-pen, Ionuț Goreac 71, Romică Ion 83); Voinţa Săcele - Viitorul Tîrguşor 3-2 (Adrian Gheorghe 15, Cristian Turtoi 33, Valeriu Mișea 71 - Vasile Ciora 75, Ștefan Călin 87); Dunaris Topalu - SC Horia 4-2 (Alexandru Filip 34, 77, George Rotaru 37, Gabriel Brînză 63 - Ion Stroie 67, Cosmin Cristea 74); Viitorul Fîntînele - Recolta Nicolae Bălcescu 10-1 (Stelian Butcaru 5, 8, 34, Gheorghe Dincă 7, 42, 75, 78, Viorel Oancea 13, Marian Oancea 38, Ștefan Orleanu 86 - Costinel Purcea 88). Clasament: 1. Viitorul Fîntînele 36p/14j; 2. Pescăruşul Gîrliciu 32p; 3. Voinţa Săcele 31p.

SERIA SUD: Speranţa Nisipari - AS Carvăn 4-0 (George Scripcaru 11, Ion Roman 14, Vasile Pena 70, George Cosma 72); Trophaeum Adamclisi - Marmura Deleni 3-0 (neprezentare; după confruntare, echipa oaspete nu mai avea decât cinci jucători valizi pentru acest meci!); Voinţa Cochirleni - Sport Prim Oltina 1-2 (George Zaharia 63 - Engin Chiazim 14, Iulian Ghergic 19); AS Ciocîrlia - CS Peştera 0-3 (Cristian Scoverdea 35, Alexandru Banciu 65, Adrian Moga 90+1); Inter Ion Corvin - Castelanii Castelu 4-2 (Mihai Lucachi 26, Marian Sivriu 67, 69, Vlad Ilie 83 - Petre Gălean 8, Alexandru Ruse 40); Viitorul Cobadin - Danubius Rasova 0-2 (Alexandru Ghiță 23, Gheorghe Rusu 64). AS Independența a stat. Clasament: 1. Danubius Rasova 35p; 2. CS Peștera 30p/13j (golaveraj 61-13); 3. Speranţa Nisipari 30p/12j (37-9).

SERIA EST: Farul Tuzla - Şcoala de Fotbal Mangalia 6-0 (Iulian Aneste 25, Lucian Caragicu 45, Alin Voicu 56, Florin Lupu 82, 83, Ionuț Tudoran 89); Olimpia Constanța - Atletic 2 Mai 3-5 (Laurențiu Anghelescu 40, Ionuț Astanei 76, 87 - Sergiu Andrei 27, Toma Ianuși 50, Alexandru Tîrvuică 60, 75, Cristian Vasilache 80); Voinţa Siminoc - Gloria Albeşti 3-2 (Valentin Pascal 23, 85, Andrei Gorun 45 - Nicolae Petcu 37, Costel Bongea 89); Luceafărul Amzacea - CS II Agigea 2-1 (Bogdan Tarmigan 7, Gabriel Perjan 75 - Daniel Baraghin 89); Oil Terminal Constanţa - Fulgerul Chirnogeni 2-1 (Sică Voicu 14, Paul Cristache 57 - Gabriel Daviduță 51); Viitorul Pecineaga - AS Bărăganu 11-0 (Mihai Mînecan 30, Florin Gherase 40, 54, Ion Năstase 41, 65, George Manciu 52, 66, 80, 83, Cosmin Stan 62, 70); GSIB Mangalia - Viitorul Mereni 0-1 (Adrian Vasilescu 10). Clasament: 1. Oil Terminal Constanța 37p; 2. Gloria Albeşti 36p; 3. Atletic 2 Mai 32p.