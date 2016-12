Marius Ciobanu scapă de închisoare

Fostul director adjunct de la Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM), Marius Ciobanu, acuzat de trafic de influenţă, a aflat, ieri, că instanţa Curţii de Apel Constanţa i-a redus pedeapsa de la cinci ani de închisoare la un an şi jumătate cu suspendare sub supraveghere. Magistraţii i-au reţinut lui Ciobanu circumstanţe atenuante şi l-au scăpat de stat după gratii. Sentinţa nu este definitivă. Soarta lui Marius Ciobanu depinde de instanţa supremă, care va avea ultimul cuvânt în acest dosar. Potrivit actului de inculpare, în octombrie 2009, Marius Ciobanu a pretins şi primit de la Dorin Diaconu, patronul SC „Astor International” SRL Constanţa, o sumă de bani pentru soluţionarea favorabilă a unei plângeri referitoare la nerespectarea legislaţiei referitoare la raporturile de muncă. Ciobanu a fost prins în flagrant de procurorii DNA Constanţa la scurt timp după primirea sumei de 2.500 de lei. El a stat patru luni în arest, după care judecătorii i-au admis cererea de eliberare sub control judiciar. La momentul audierii lui de către judecătorii Tribunalului Constanţa, Marius Ciobanu a susţinut că nu a avut niciodată intenţia de a lua bani de la denunţător : „Nu puteam să mă bucur de cei 2.500 de lei ai fostului angajat al denunţătorului când eu aveam o situaţie financiară foarte bună de pe vremea când eram căpitan de cursă lungă”. Ciobanu a adăugat că tot ce a vrut să facă a fost să îi împace pe denunţătorul Dorin Diaconu cu fostul lui angajat, care îl reclamase la ITM că nu l-a plătit, deşi a lucrat la el timp de şapte luni. „Am primit mapa cu sesizări de la secretară şi printre ele am găsit-o şi pe cea împotriva lui Diaconu. L-am sunat ca să îl chem şi să îl împac cu fostul salariat. Am considerat că trebuie să mă implic în acest caz pentru că la nivelul ITM exista o practică să chemăm părţile în litigiu pentru conciliere, deoarece erau foarte puţini inspectori. Iniţial, Diaconu nu a putut veni, dar după ce l-am sunat de câteva ori, am reuşit să ne vedem pe stradă, în zona Gării, unde mă aflam în control la o altă firmă. Ulterior, i-am spus să vină la sediul ITM pentru a rezolva problema, dar să nu vină cu mâna goală, să aducă ceva... referindu-mă la actele societăţii. Diaconu nu poate spune că i-am cerut bani, dacă aş fi vrut să abuzez, mă duceam în control la firma lui!”, a mai declarat Marius Ciobanu în faţa instanţei. Despre ziua flagrantului, fostul director adjunct al ITM Constanţa a susţinut că singura lui intenţie a fost de a-i da banii primiţi de la Diaconu fostului angajat al acestuia: „Dacă DNA-ul mă lăsa cinci minute ar fi văzut că urma să îl sun pe reclamant”. Potrivit declaraţiei lui Ciobanu, denunţătorul a scos banii din buzunar şi l-a întrebat cât trebuie, i-a spus 2.500 de lei, apoi Diaconu s-a apucat să numere bancnotele, pe care le-a aşezat pe masă. „Am luat banii şi i-am băgat în buzunar pentru că se perinda multă lume prin acel birou!”, a precizat Ciobanu.