Marius Copil a ales să nu facă parte din echipa de Cupa Davis a României

Cel mai bun tenisman român la simplu al momentului, Marius Copil, aflat pe locul 87 în clasamentul ATP, a anunțat, marți, pe contul său de Facebook că nu va participa la meciul cu Austria, din barajul pentru menținerea în Grupa I valorică a zonei Europa-Africa a Cupei Davis. ''Cu părere de rău, vă anunț că am ales să nu fac parte din echipa de Cupa Davis a României pentru meciul cu Austria. Mi-aș fi dorit foarte mult să joc, însă am fost pus în fața unei decizii foarte grele: top 100 ATP vs o săptămână de Cupa Davis pe altă suprafață. Mai am multe puncte de apărat, iar obiectivul meu este de a termina anul cât mai sus în clasamentul ATP'', a afirmat Copil (26 ani), în mesajul său.

Meciul Austria — România, din primul tur al play-off-ului pentru menținerea în grupa I valorică a zonei, se va desfășura în perioada 15-17 septembrie, la Wels, pe zgură.

România va conta mai mult ca sigur pe Horia Tecău (27 ATP) și Florin Mergea (50 ATP) la dublu, în timp ce jucătorii români cei mai bine clasați în acest moment în ierarhia mondială de simplu sunt Adrian Ungur — 423, Dragoș Dima — 568, Nicolae Frunză — 590 etc.