Marius Copil: „La finală am avut cea mai frumoasă atmosferă de când joc tenis”

Tenismanul Marius Copil a declarat, astăzi, după ce a câştigat împreună cu Adrian Ungur proba de dublu la BRD Năstase Ţiriac Trophy, că la meciul cu Nicholas Monroe şi Artem Sitak a avut parte de cea mai frumoasă atmosferă de când joacă tenis. "Mă bucur că primul meu titlu ATP l-am câştigat acasă, chiar dacă este un titlu la dublu. Mă bucur că am avut stadionul plin şi am fost susţinuţi, mai ales în super tie-break, când eu cred că am avut cea mai frumoasă atmosferă de când joc tenis. Pentru meciul de azi mi-aş da nota 10, pentru că şi-aşa la şcoală nu prea am avut 10", a spus Copil. Perechea Marius Copil/Adrian Ungur a câştigat, duminică, proba de dublu din cadrul turneului BRD Năstase Ţiriac Trophy, dotat cu premii în valoare totală de 494.310 euro. Copil şi Ungur au învins în finală, cu scorul de 3-6, 7-5, 17-15, într-o oră şi 42 de minute, cuplul Nicholas Monroe/Artem Sitak (SUA/Noua Zeelandă). Pentru victoria finală, Ungur şi Copil vor primi 24.280 de euro şi 250 puncte ATP.