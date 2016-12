Marius Ene a plecat la Astra Ploieşti

PROFIT DE 30.000 DE EURO. După ce l-a împrumutat pe Emil Nanu până în vară la Delta Tulcea, FC Farul a mai pierdut un atacant. Titular în primele două partide de verificare din acest sezon, Marius Ene a plecat ieri din cantonamentul constănţenilor la Astra Ploieşti, formaţie care se află, de asemenea, într-un stagiu de pregătire în Turcia. Jucătorul în vârstă de 29 de ani a ales să meargă la gruparea din Liga I, având o hârtie oficială din partea conducerii clubului constănţean, conform căreia se poate transfera contra sumei de 30.000 de euro. „Suntem în discuţii cu Astra pentru transferul lui Ene”, a recunoscut patronul Farului, Giani Nedelcu. Plecarea lui Ene lasă descoperită ofensiva formaţiei pregătite de Ştefan Stoica, mai ales că portughezul Chico, principalul marcator al constănţenilor în prima parte a campionatului, cu 9 goluri, nu a jucat deloc în amicale, acuzând o accidentare la tendon. „Nu ştiu dacă vom mai face transferuri, depinde de ce ne va cere antrenorul Ştefan Stoica, după meciurile amicale. Personal, după ce am văzut partida cu Amkar Perm, sunt foarte mulţumit de evoluţia echipei”, a adăugat Nedelcu. Azi, de la ora 17.00, FC Farul va susţine un al treilea amical în Antalya, urmând să dea piept cu FC Banants, care a terminat pe locul 4 în clasamentului primei ligi din Armenia în sezonul trecut. Iniţial, elevii lui “Mourinho” ar fi trebuit să întâlnească echipa secundă a ruşilor de la Krylia Sovietov, dar i-au preferat pe armeni. Totodată, oficialii constănţeni au perfectat încă un amical, pe 9 februarie, în compania celor de la Gyor, locul 5 în prima ligă din Ungaria la finalul turului.

DATORIE CĂTRE PAŞCOVICI. După Ion Barbu, un alt “veteran” de la FC Farul, Cosmin Paşcovici, trimis la echipa secundă şi pus pe lista de transferuri, a depus memoriu la Camera Naţională de Soluţionare a Litigiilor, reclamând restanţe financiare în ultimele patru luni. Fundaşul în vârstă de 31 de ani a cerut să i se plătească salariul, 2.300 de euro pe lună, în caz contrar, Farul urmând să nu mai fie programată în campionat. „Eu am venit în vară să ajut Farul să promoveze, dar, după accidentarea din Italia, nu am mai fost băgat în seamă. În ultimele patru luni am primit doar 2.500 de lei, primele pentru că am fost rezervă şi a trebuit să apelez la rezervele din contul lui Denis, băiatul meu, întrucât doar tratamentul lunar pe care îl face mă costă 2.800 de euro. Când am semnat cu Farul, mi s-a promis că voi fi ajutat în acest sens, dar nu s-au ţinut de cuvânt. Mai am contract până în vară şi nu am primit încă o ofertă avantajoasă de la altă echipă”, a acuzat Paşcovici. „Şi pe Barbu, şi pe Paşcovici, i-am lăsat să plece fără pretenţii financiare, dar nu au dorit acest lucru. Dacă vor câştiga litigiul, ne vom plăti datoriile”, a spus Nedelcu.