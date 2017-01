Marius Ene a revenit la prima echipă

După o serie de trei meciuri fără victorie, FC Farul speră să spargă gheaţa sâmbătă, în jocul cu FC Snagov, din etapa a 22-a a Ligii a II-a, programat sâmbătă, de la ora 11.00, la Constanţa. Fără Ionuţ Larie şi Cosmin Matei, ambii suspendaţi din cauza cumulului de cartonaşe galbene, dar şi fără Diogo Andrade, care s-a ales cu o întindere musculară la coapsa piciorului drept, antrenorul Ştefan Stoica a făcut o mutare surprinzătoare, readucându-l la prima echipă pe Marius Ene. Atacantul în vârstă de 26 de ani a revenit astfel după trei săptămâni de exil la formaţia secundă a clubului, exil cauzat de de o ceartă pe un ton dur cu secundul Vasile Mănăilă. „Mă bucur că s-a ajuns la o înţelegere şi am fost chemat la prima echipă. Dacă antrenorul va apela la serviciile mele, sunt pregătit să ajut echipa. Meciul cu FC Snagov va fi unul de încălzire pentru adevăratele finale cu Sportul şi Stejaru, dar trebuie câştigat. Trebuie să fim atenţi, pentru că FC Snagov este o echipă periculoasă, care are jucători cu multă experienţă şi pasează foarte bine. Cred că peste trei runde se va cunoaşte în mare parte ocupanta locului secund, care în vară va merge în Liga I”, a spus Ene. Dacă atacul s-a întărit, antrenorul Farului va avea o misiune dificilă în privinţa alegerii cuplului de fundaşi centrali din defensivă. Cel mai probabil, alături de Emil Ninu, va fi titularizat Florentin Tudorache, care şi-a făcut debutul la formaţia de seniori a grupării de pe litoral săptămâna trecută, când a intrat în ultimul minut al jocului cu Petrolul Ploieşti. În vârstă de nici 18 ani, internaţionalul de juniori a fost promovat în această iarnă la echipa mare de către Stoica. „Nu cred că lipsa lui Larie va destabiliza apărarea, pentru că FC Farul are jucători care să poată suplini absenţa sa. Nu ne mai permitem niciun pas greşit. Dacă nu vom învinge pe FC Snagov, şansele noastre de promovare se vor diminua considerabil”, a explicat fundaşul Emil Ninu.