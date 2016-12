Marius Fătu, cercetat în libertate

00:09:33 / 21 August 2014

Petru Ciorex(Codrut Burdujan) care se da credincios

La afirmatiile care le-ai facut, de ce nu ai adaugat mai detaliat? Puteai sa spui ca mi-ai dat o camera foto Canon 1100 stricata si uzata in care a trebuit sa mai investesc si sa-i cumpar obiectiv + curatare. In momentul in care am vrut sa ti-o dau inapoi inbunatatita, ai refuzat de parca cine stie pe cine ai lasat fara ea, de parca ai furato. Tu cand ai cumparato, ai zis ca ai dat pe ea 22mil si era kit (adica + obiectiv nu doar body), dupa 2 ani numai facea atat, mai ales ca era stricata si ai tinut moritis ca vrei 15mil apoi 17mil, ea aflandu-se la pretul de SH in calitate buna la 8-9 mil. De la bun inceput, era intelegerea ca ti-o vand sau iti dau in timp si treptat, ca sa te ajut sa o vinzi, deoarece eu aveam aparat foto si din a ajuta sa o vinzi, ai transformat gestul intr-o obligatie, aducand mii de amenintari cu prietenii tai tigani din piata chiliei, care vin si fac nu stiu ce... Ti-am achitat banii si ma intorc la spusele tale Domnule Codrut Burdujan, cine este hotul acum? care mai ales se foloseste de imaginea de crestin, fara a realiza ca in orice imprejurare, se foloseste de santaj si inselaciune. Mi-ai adus foarte multe vorbe urate si jignitoare, dovada educatiei tale si celor 7 ani de acasa care iti lipsesc. Mai intreb odata, cine este adevaratul hot care se ascunde sub pretextul de crestin. Un crestin nu isi insala aproapele si nici nu il batjocoreste. Ar fi cinstit din partea ta sa scoti orice comentariu la care as aduce in discutie felul tau de a fi. Multumesc!