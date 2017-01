Marius Jianu, “arma” ofensivă de la Săgeata

Aflată în luptă pentru promovare, Săgeata Năvodari a scos la iveală un nou golgeter, Marius Jianu, care a marcat 6 goluri, jumătate dintre cele reuşite de formaţia de pe litoral în primele şase etape. În vârstă de 21 de ani, atacantul venit de la Internaţional Curtea de Argeş se află la al doilea sezon pentru echipa pregătită de Aurel Şunda şi Constantin Funda. „Nu mă aşteptam să încep aşa de bine sezonul, dar principalul meu obiectiv este să-mi ajut echipa. De aceea mi-aş fi dorit să am mai puţine goluri, dar să nu fi pierdut meciul cu Chiajna”, a spus Jianu. Fost internaţional de tineret, atacantul năvodărean a fost în urmă cu doi ani la un pas de un transfer la Universitatea Craiova, dar negocierile nu s-au finalizat. „Am fost la o selecţie la echipa naţională de tineret, în urmă cu doi ani şi jumătate, şi am jucat în două meciuri, cu Anglia şi cu Malta. În aceeaşi perioadă, am fost două săptămâni în pregătire la Craiova, dar nu s-a ajuns la o înţelegere. Îmi doresc să joc în Liga I, poate chiar cu Săgeata”, a explicat Jianu. Sâmbătă, acesta se va duela cu celălalt golgeter din Seria I, constănţeanul Ştefan Ciobanu, care are şapte reuşite, cei doi fiind colegi anul trecut, în atacul celor de la Săgeata. „Va fi un meci special, pentru că există o rivalitate între cele două echipe. Mi-aş dori să câştig duelul cu Ciobanu, dar mai important este rezultatul de pe tabela de marcaj. Aş prefera ca Săgeata să se impună cu 3-2, eu să dau un gol, iar Ciobanu două”, a mărturisit Jianu. „Va fi un meci de ambiţie din partea ambelor combatante, chiar dacă nu mai are conotaţiile de anul trecut, când era un derby judeţean. Suntem două echipe cu loturi bune, cu pretenţii la locurile fruntaşe şi sper să fie spectacol. În privinţa duelului golgeterilor, tinereţea este de partea lui Jianu, iar experienţa de partea mea”, a spus Ciobanu.