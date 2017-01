Marius Jianu, “pariul” de la Săgeata

Candidată la promovarea în Liga I, după ce a încheiat prima parte a campionatului pe locul secund în clasamentul Seriei I a ligii secunde, Săgeata Năvodari a adus în prim plan câţiva jucători de mare perspectivă. Printre aceştia se numără şi atacantul Marius Jianu, care a marcat de şase ori în tur, fiind pe locul 2 în ierarhia marcatorilor formaţiei năvoderene, după golgeterul Sorin Chiţu. În vârstă de 22 de ani, Jianu s-a aflat în vederile echipei naţionale de tineret în urmă cu doi ani şi s-a remarcat şi prin numeroasele pase decisive, fiind principala armă ofensivă a echipei pregătite de Aurel Şunda. „A fost o surpriză că am terminat prima parte a campionatului atât de sus. Nu mă aşteptam, chiar dacă ştiam cu toţii că avem o echipă bună. Am tras tare, am jucat un fotbal spectaculos şi cred că am avut un tur excelent, chiar dacă, cu mai multă atenţie, puteam aduna puncte în plus. Personal, am început campionatul foarte bine, apoi am avut o perioadă de cădere, dar mi-am revenit pe final. Am marcat de şase ori, dar sunt mulţumit pentru că mi-am putut ajuta echipa şi mi-am adus aportul la această clasare”, a spus Jianu. Atacantul năvodărean este convins că returul va fi mult mai dificil, dar mizează pe forţa lotului pregătit de Aurel Şunda. „Cred că principalii adversari la promovare suntem chiar noi. Trebuie să ne facem jocul şi nu vom avea probleme să ne clasăm pe unul dintre primele două locuri. Ne vom lupta cu Ceahlăul Piatra Neamţ şi probabil cu Chiajna, deşi am auzit de nişte mutări importante la Concordia. Mai sunt câteva echipe bune, care se pot implica în lupta pentru primele locuri, Dunărea Galaţi, FC Botoşani sau Viitorul Constanţa”, a explicat Jianu, care speră să bifeze a doua promovare din carieră: „Ar fi extraordinar să ajung cu Săgeata în Liga I. Am mai promovat o dată, cu Internaţional Curtea de Argeş, dar am jucat doar trei partide în Liga I”.