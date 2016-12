Marius Moga a provocat un accident rutier

Cunoscutul compozitor Marius Moga a fost implicat, ieri, într-un accident rutier în urma căruia o persoană a fost rănită, necesitând asistenţă medicală. Potrivit reprezentanţilor Brigăzii de Poliţie Rutieră a capitalei, accidentul s-a produs în jurul orei 12.30, la intersecţia dintre arterele Nicolae Caramfil şi Alexandru Şerbănescu din sectorul 1. Artistul, care se afla la volanul unui Volkswagen, a lovit din spate un Opel al cărui şofer a fost rănit în urma impactului.

Astfel de accidente, spun poliţiştii, au loc aproape zilnic în traficul supraaglomerat din capitală. Poliţiştii i-au întocmit lui Marius Moga acte premergătoare cercetării penale pentru vătămare corporală. „În funcţie de zilele de îngrijire medicală de care are nevoie victima pentru recuperare va fi stabilită încadrarea şoferului care a provocat accidentul. Dacă victima are nevoie de mai puţin de zece zile de îngrijiri medicale, atunci şoferul nu va fi încadrat penal, iar dacă are nevoie de mai mult de zece zile, dar nu mai mult de 60 de zile, atunci şoferul şi victima se pot împăca şi dosarul va fi clasat. În cazul în care victima are nevoie de mai mult de 60 de zile, atunci dosarul va fi trimis pentru soluţionare în instanţă\", au declarat oficialii Brigăzii de Poliţie Rutieră a capitalei.