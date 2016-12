Marius Moga, nominalizat la premiile Grammy

Compozitorul şi producătorul Marius Moga a fost nominalizat la premiile Grammy din 2013, pentru colaborarea sa la albumul „Overexposed” al trupei Maroon 5. Albumul americanilor de la Maroon 5, printre ai cărui compozitori se numără şi antrenorul de la „Vocea României”, a fost nominalizat la premiile Grammy, la categoria „Best pop vocal album”. Moga a compus pentru albumul „Overexposed” piesa „The Man Who Never Lied”. Decernarea premiilor Grammy 2013 va avea loc pe 10 februarie, în Los Angeles.

La aceeaşi categorie au mai fost nominalizaţi: Kelly Clarkson - „Stronger\", Florence and the Machine - „Ceremonials”, fun. - „Some Nights” şi Pink - „The Truth About Love”.

„Eram destul de trist că la mine nu a venit Moş Nicolae. Mă şi gândeam: am plecat din Alba-Iulia la 18 ani, am venit în Bucureşti, am plecat în America, unde să mă mai găsească?! Pe seară, însă, am văzut că Moşul a venit şi la mine: am primit e-mailul care mă anunţa de această nominalizare şi mă invita la premiile Grammy. În cazul în care Maroon 5 va câştiga, toţi compozitorii care au lucrat la acest album vor urca pe scenă, asta e tradiţia”, a declarat Moga.

„Această nominalizare înseamnă foarte mult pentru mine. Visul oricărui muzician este să se afle pe listele de la Grammy. Dacă albumul pentru care am lucrat va câştiga premiul, voi continua să compun, dacă nu, voi continua să compun. Mă bucur că am început cu dreptul şi sunt foarte încrezător în şansele mele. Sunt foarte mândru de mine. Îi mulţumesc lui Dumnezeu că mi-a dat şansa să pot fi un exemplu pentru toţi compozitorii tineri din România care visează la asta aşa cum am visat şi eu. Se poate!”, a mai adăugat Marius Moga.