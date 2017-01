Marius Moga şi Laurenţiu Duţă, membri în Consiliul Director al Uniunii Compozitorilor

După doi ani de la înfiinţarea “aripii tinere” a muzicii româneşti şi după un an de la înfiinţarea oficială a Asociaţiei Române a Tinerilor Interpreţi şi Compozitori (ARTIS), în Consiliul Director al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România - Asociaţia pentru Drepturi de Autor (UCMR-ADA), există doi compozitori tineri. Consiliul director este format din 12 membri, care sînt aleşi pe un mandat de patru ani. În fiecare an, mandatul a trei dintre membrii consiliului expiră, iar adunarea generală alege noi membri cu un mandat de patru ani. Preşedintele Anton Şuteu a propus ca Marius Moga, care era membru observator pe lîngă Consiliu, delegat de ARTIS, să fie votat ca membru. Astfel că, începînd de joi, Marius Moga şi Laurenţiu Duţă fac parte din consiliul director al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România - Asociaţia pentru Drepturi de Autor (UCMR-ADA), unde au primit un mandat de patru ani. ''Este o postură nouă pentru mine'', a declarat Laurenţiu Duţă, care a fost ales în consiliu cu 37 de voturi. Cîntăreţ şi compozitor, Duţă a recunoscut că, în trecut, nu a participat niciodată la vreo şedinţă a organizaţiei, deşi avea acest drept. Pentru că în ziua alegerilor era plecat în Irlanda, unde susţine o serie de concerte cu trupa sa, Duţă l-a împuternicit pe Ovidiu Bistriceanu, unul dintre colaboratorii săi, să îl reprezinte în adunarea generală. ''Bistriceanu, în numele meu, m-a propus şi se pare că am obţinut numărul de voturi necesar pentru a face parte din consiliul director. Sper ca din această poziţie să îi pot ajuta, pe viitor, pe compozitori şi textieri cărora să le reprezint cît mai bine interesele'', a mai spus Laurenţiu Duţă.

Marius Moga nu s-a autopropus, aşa cum a făcut Duţă, ci a fost propus de preşedintele Asociaţiei pentru Drepturi de Autor, Anton Şuteu. ''În ultimii doi ani am fost membru observator, aşa că sînt la curent cu tot ce înseamnă UCMR-ADA'', a declarat Marius Moga. Compozitorul speră să găsească soluţii pentru schimbarea raportului de difuzare dintre muzica româneacă şi cea străină. ''Este păcat să vezi că 70% dintre banii strînşi de UCMR de la difuzori pleacă în străinătate. Ar trebui să existe o lege care să impună în procente, 40 sau chiar 50%, difuzarea doar de muzică autohtonă'', a spus Moga. Cel de-al treilea membru al consiliului director a fost desemnat Radu Stoianov, prodecan al Univeristăţii “Spiru Haret“.

Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România - Asociaţia pentru Drepturi de Autor (UCMR-ADA), constituită în 1996, reprezintă asociaţia titularilor de drepturi de autor din România. UCMR-ADA este organismul de gestiune colectivă a drepturilor de autor în domeniul muzical, avînd ca principal scop colectarea şi repartizarea drepturilor patrimoniale de autor. Din data de 1 septembrie 2006, UCMR-ADA deţine peste 90 de contracte de reprezentare reciprocă încheiate cu alte organisme similare din lume.