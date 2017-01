Marius Petcu rămâne în arest

Fostul lider al Sanitas rămâne în arest, a decis, ieri, Curtea de Apel Bucureşti, care a respins ca neîntemeiată cererea acestuia de eliberare sub control judiciar, însă hotărârea nu este definitivă şi poate fi atacată cu recurs. În susţinerea cererii, apărătorii au arătat că Petcu nu mai are cum să influenţeze ancheta desfăşurată de DNA în cazul său, având în vedere că majoritatea martorilor, dar şi notarul public inculpat în acest dosar, au fost audiaţi de procuror. Mai mult, avocata Alice Drăghici a susţinut că, în declaraţia dată la DNA, notarul public a afirmat că nu îl cunoaşte pe Marius Petcu şi nu a luat niciodată legătura cu acesta. De asemenea, apărătorii au afirmat că şi situaţia personală a lui Marius Petcu îl recomandă pentru eliberarea sub control judiciar, având în vedere că nu are antecedente penale, are studii superioare şi nici nu a încercat zădărnicirea anchetei. Pe de altă parte, procurorul de şedinţă a cerut respingerea cererii de eliberare a lui Petcu, susţinând că urmărirea penală este în faza de debut, având în vedere că a trecut aproximativ o lună de la sesizarea faptelor. Mai mult, a arătat reprezentantul DNA, există suspiciunea că, odată pus în libertate, având în vedere că este o persoană publică, Petcu ar putea lua legătura cu martori, chiar şi prin intermediari. În ultimul cuvânt în faţa instanţei, Marius Petcu a declarat că, în cazul în care instanţa va dispune cercetarea sa în libertate, nu va împiedica ancheta penală. Marius Petcu a fost arestat preventiv, pe 31 martie, prin decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care a admis recursul DNA împotriva deciziei anterioare a Curţii de Apel Bucureşti, care hotărâse cercetarea acestuia în libertate. Fostul lider Sanitas este cercetat pentru luare de mită în formă continuată. Potrivit DNA, în perioada anilor 2009-2010, Marius Petcu, în calitate de preşedinte al Federaţiei Sanitas, a primit de la directorul unei societăţi comerciale aproximativ 20.000 de euro lunar, reprezentând circa 20% din valoarea fiecărei situaţii de lucrări decontate, pentru a atribui acestei firme un contract de execuţie lucrări. Procurorii spun că respectivul contractul are ca obiect executarea obiectivului \"Centrul de educaţie, perfecţionare şi recreere – Snagov”, preţul negociat al contractului fiind de 9.234.570 de lei, fără TVA, suplimentat ulterior cu suma de 1.875.915 de lei, fără TVA. De asemenea, anchetatorii susţin că, pe 1 februarie, Petcu a primit, prin intermediar, o vilă situată în staţiunea Predeal în valoare de circa 200.000 de euro. Scopul primirii acestui imobil a fost acela de a compensa unele tranşe din mită neplătite încă, aferente lunilor următoare, sau de a facilita obţinerea de către aceeaşi firmă a unei lucrări viitoare. Marius Petcu a fost prins în flagrant, pe 24 martie, de procurorii anticorupţie după ce a primit cu titlu de mită de la reprezentantul firmei beneficiare a contractului suma de 40.000 de euro reprezentând tranşele aferente lunilor ianuarie şi februarie 2011.