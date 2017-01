Marius Soare, surpriza lui Butoiu

DEBUT CA TITULAR. La primul meci în postura de antrenor principal la FC Farul, Gheorghe Butoiu a surprins pe toată lumea, alegându-l drept titular pentru postul de mijlocaş dreapta în meciul de sâmbătă, cu Tricolorul Breaza, pe Marius Soare. Mutarea a dat roade, jucătorul în vârstă de 22 de ani centrând perfect la primul gol al partidei, marcat de Chico. “Am aflat că voi fi titular cu o seară înaintea meciului, când antrenorul m-a întrebat dacă mă simt pregătit să joc din primul minut. Nu contează că am fost cel care a centrat la primul gol, important este că am reuşit să marcăm repede şi să câştigăm meciul. Nu ştiu dacă voi fi titular şi pe viitor, dar trebuie să mă antrenez cât mai bine şi dacă antrenorul decide că merit să joc, atunci cu atât mai bine”, a explicat Soare, care s-a aflat pentru prima oară în postura de titular în acest sezon. “L-am văzut determinat la antrenamente şi mai activ decât Andrade. De aceea am decis să-l trimit în teren încă din primul minut. Şi Andrade este un jucător bun, dar a venit la Constanţa nepregătit fizic. L-am preferat pe Soare, chiar dacă era la primul meci ca titular şi nu poate rezista fizic mai mult de 60 de minute”, şi-a motivat Butoiu alegerea făcută. Crescut de FC Farul, Soare a mai evoluat în liga secundă pentru Altay Constanţa, CSM Medgidia şi Delta Tulcea.

PAPP, SUSPENDAT. Pentru meciul de duminică, din deplasare, cu Steaua II Bucureşti, din etapa a 16-a a Ligii a II-a, Butoiu se confruntă cu mari probleme în defensivă, unde nu va putea conta pe serviciile lui Diogo da Silva, accidentat, şi Papp, suspendat din cauza cumulului de cartonaşe galbene. În aceste condiţii, singurul fundaş central a rămas Ion Barbu, antrenorul Farului urmând să aleagă al doilea fundaş central dintre Cosmin Paşcovici şi Nicolae Buzea. “Sunt probleme mari în apărare din cauza absenţei lui Papp şi va trebui să improvizez. Voi vedea cum se prezintă ceilalţi jucători la antrenamente în această săptămână şi voi lua o decizie. Meciul cu Steaua II va fi greu, pentru că bucureştenii au jucători tineri, care stau bine la capitolul fizic”, a spus Butoiu.