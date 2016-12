Marius Şumudică stă două etape în tribună

Antrenorul principal al Farului, Marius Şumudică, a plătit scump victoria de la Giurgiu, din prima etapă a Ligii a II-a. Tehnicianul constănţean va sta în tribună la următoarele două partide ale formaţiei constănţene, vineri, în etapa a II-a, dar şi miercuri, în meciul din Cupa României, cu Săgeata Stejaru. Decizia de a-l suspenda două etape, la care se adaugă o amendă de 2.300 de lei, a fost anunţată, ieri, de Comisia de Disciplină a Federaţiei Române de Fotbal. Membrii comisiei au apreciat că Şumudică a aruncat o minge pe terenul de joc în timpul partidei din deplasare cu Dunărea Giurgiu pentru a întîrzia jocul, în faza premergătoare marcării celui de-al doilea gol al Farului. “Este o suspendare nemeritată. Arbitrul a scris în raport că am prins mingea în braţe şi am şutat-o intenţionat în teren, dar nu a fost aşa. Mingea a venit spre mine şi am voleibalat-o către jucătorul meu pentru a o repune cît mai repede în joc, dar a ajuns în teren. Pentru că au recuperat repede mingea, gazdele nu au zis nimic pînă nu s-a dat gol. Apoi, ca să împace pe toată lumea, arbitrul m-a trimis în tribună. Oricum, bine că am cîştigat la Giurgiu, chiar dacă stau eu acum în tribună”, a declarat Şumudică. “Ne va fi mai greu fără antrenor pe bancă. Ne ajuta mult în teren prin indicaţiile sale şi o să-i simţim lipsa”, a spus portughezul Chico.

Succesul de la Giurgiu le-a oferit jucătorilor mai mult timp liber, antrenorul Farului chemîndu-i în cantonament cu o singură zi înaintea meciului cu Concordia Chiajna, programat vineri, de la ora 19.00, pe Stadionul “Farul”.

Duel dificil cu Chiajna

Victoria din prima etapă le-a dat încredere constănţenilor, care nu concep să rateze cele trei puncte în disputa cu Chiajna. “Va fi greu, pentru că adversarii vor fi motivaţi de faptul că joacă împotriva Farului, în nocturnă, pe un stadion mare. Trebuie să ne arătăm însă valoarea şi să cîştigăm”, a explicat Chico. De partea cealaltă, Concordia Chiajna vine la Constanţa cu gîndul la victorie, însă antrenorul Adrian Bumbescu s-ar mulţumi şi cu un egal. “Chiar dacă plecăm la fiecare meci cu intenţia de a nu primi gol, nu ne ducem pe litoral să ne apărăm. Nu ne sperie Farul, pentru că şi lotul nostru este la fel de valoros. Oricare dintre vîrfurile noastre poate face diferenţa. Şi Martinescu, colegul din atac al lui Diniţă, chiar şi Ciubotariu, poate schimba soarta unui meci”, a spus tehnicianul bucureştean.