Mark Owen, 3X tată

După ce soţia lui, Emma Ferguson, a adus pe lume o fetiţă, Mark Owen nu îşi mai ascunde mândria de a fi de trei ori tată. Micuţa a primit numele Fox India Owen. ”A fost născută marţi dimineaţă, la 7.45 şi a cântărit 3,20 kilograme. Vor să mulţumească tututor prietenilor şi familiei, pentru frumoasele mesaje”, se arată pe site-ul trupei Take That. Cei doi s-au căsătorit în 2009 şi au deja un fiu, Elwood Jack şi o fiică, Willow Rose. Şi colegii lui de trupă, Gary Barlow şi Robbie Williams, aşteaptă fiecare câte o fetiţă, în acest an.