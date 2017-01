Mark Owen i-a cumpărat soţiei o casă de două milioane de euro

Mark Owen, de la Take That, i-a cumpărat soţiei sale, Emma, casa pe care şi-o dorea, în valoare de două milioane de euro, în încercarea de a-şi salva căsnicia, după ce a recunoscut că a avut cel puţin zece aventuri în ultimii cinci ani. Relaţia dintre cei doi a fost pe punctul de a se destrăma din cauza problemelor cu alcoolul pe care le are Owen, care, de altfel, s-a şi internat recent într-o clinică de dezintoxicare, dar şi după ce cântăreţul a recunoscut că şi-a înşelat soţia cu cel puţin zece femei.

Cumpărând această casă, situată în sudul Londrei, Mark Owen crede că relaţia poate să aibă parte de un nou început. Potrivit prietenilor, Owen, în vârstă de 38 de ani, care are o avere de circa 11,5 milioane de euro, a implorat-o pe Emma, în vârstă de 33 de ani şi i-a promis că îi va fi fidel. Emma se pare că a fost de acord să-i mai dea o şansă şi a decis să cumpere această nouă locuinţă, pentru a-şi relua relaţia. Mark Owen s-a internat într-o clinică de dezalcoolizare în martie. Cântăreţul a fost obligat de soţie să ia această decizie şi să pună capăt relaţiei de cinci ani pe care a avut-o cu contabila familiei, Neva Hanley, o tânără în vârstă de 24 de ani. Potrivit unor surse, cântăreţul britanic urmează un program de terapie intensivă, pentru a învinge şi celelalte tipuri de dependenţă de care suferă. Cuplul, care s-a căsătorit în octombrie 2009, după o relaţie de cinci ani, are doi copii - Elwood, în vârstă de 3 ani şi Willow Rose, în vârstă de 1 an.

Mark Owen s-a bucurat de un mare succes în calitate de membru al grupului Take That, însă după destrămarea acestuia, în 1996, a întâmpinat mari probleme în a-şi face o carieră solo, în scurt timp devenind dependent de alcool. După două single-uri ajunse în Top 5 din Marea Britanie, casa de discuri BMG a renunţat la colaborarea cu Owen, iar în 2002, cântăreţul, încercând să îşi recâştige popularitatea din trecut, a participat la emisiunea Celebrity Big Brother, pe care de altfel a şi câştigat-o. Grupul Take That s-a reunit în 2005 şi se bucură de atunci de un imens succes din partea criticilor, dar mai ales a fanilor.