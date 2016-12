Mark Owen şi-a înşelat soţia de zece ori

Membrul trupei Take That se dovedeşte mai sincer poate decât ar fi fost cazul. Mark Owen, în vârstă de 38 de ani, a făcut o confesiune de-a dreptul şocantă, recunoscând că şi-a înşelat soţia de zece ori, în cei cinci ani de relaţie. Emma i-a devenit soţie în luna octombrie, cei doi având doi copii, Elwood, de 3 ani şi Willow Rose, de 1 an. ”Ea mă iubeşte şi eu am dezamăgit-o. Îmi pare foarte rău. Am fost un idiot, un bou. Vina îmi aparţine şi îmi asum greşelile. Am înşelat-o pe Emma cu foarte multe femei. Zece, cred”, a declarat Mark Owen, jurându-se însă că, de când s-a însurat, nu a mai călcat pe bec. Se spune că greşeala recunoscută este pe jumătate iertată...