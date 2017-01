Mark Selby este noul campion mondial la snooker

Englezul Mark Selby a devenit pentru a doua oară în carieră campion mondial la snooker, după ediția 2014, în urma victoriei cu scorul de 18-14 obținute în fața chinezului Ding Junhui, în finala încheiată luni seară, la Crucible Theatre din Sheffield. Ultimul act, programat în sistemul „cel mai bun din 35 de frame-uri”, s-a reluat luni după-amiază de la scorul de 10-7 pentru Selby. Ziua a doua a finalei a început cu două jocuri câștigate de Ding, însă, după sesiunea a treia, Selby păstra avansul de trei jocuri, scor 14-11. În startul sesiunii decisive, englezul s-a desprins la 16-11, Ding a câștigat trei jocuri consecutive, dar englezul a pus capăt finalei după ce și-a adjudecat următoarele două jocuri.

„Este fantastic! Victoria mea de acum doi ani a fost ceva special, dar acum am simțit mai multă presiune decât atunci. A fost o finală dificilă, Ding a pus presiune”, a declarat Selby, care pentru acest triumf de la Sheffield a primit un cec în valoare de 330.000 de lire sterline (aproape 420.000 de euro), cel mai mare din istoria acestui sport, reușind totodată să se mențină pe primul loc în clasamentul mondial.

„Am avut un start ratat, am fost condus cu 6-0. Am fost puțin nervos, pentru că nu am mai ajuns până acum într-o finală de Campionat Mondial”, a declarat Ding (29 de ani), care ocupa locul 17 mondial înainte de competiție. Deși a ratat șansa de a deveni primul asiatic care câștigă Campionatul Mondial de snooker, jucătorul chinez a primit 137.500 de lire sterline (aproape 175.000 de euro) pentru calificarea în finală.

Finala a avut cinci breakuri de peste 100 de puncte, dintre care trei reușite de chinez. În total, pe parcursul CM 2016, Ding a avut 15 breakuri de peste 100 de puncte, fiind foarte aproape de recordul competiției, stabilit de Stephen Hendry, scoțianul care în 2002 reușea 16 astfel de breakuri. În total, la ediția actuală au fost înregistrate 86 de „centuries”, fiind egalat recordul de la ediția precedentă. Cel mai mare break al turneului, recompensat cu un cec în valoare de 20.000 de lire sterline (25.000 de euro), i-a aparținut englezului Kyren Wilson - 143 de puncte.

Seara de luni i-a adus lui Selby o dublă bucurie, deoarece, cu doar câteva minute înainte de sfârșitul finalei CM de snooker, echipa de fotbal din orașul său natal, Leicester City, și-a asigurat titlul de campioană în Premier League, în urma remizei din derby-ul londonez Chelsea - Tottenham. „Chiar înainte de ultimul frame mi-a spus cineva că a fost egal la Chelsea - Tottenham și că Leicester a luat campionatul, dar am încercat să nu mă gândesc și să rămân concentrat. Nu știu care este șocul mai mare: să câștig eu Campionatul Mondial de două ori sau Leicester să devină campioană a Angliei. Este incredibil ce performanță au reușit fotbaliștii, mai ales că vorbim despre un club care vine dintr-un oraș atât de mic. Îi felicit pe jucători și pe Claudio Ranieri”, a declarat Selby, care după finala cu Ding s-a fotografiat cu un steag al „Vulpilor”. De altfel, jucătorul în vârstă de 32 de ani este cunoscut în lumea snookerului ca „The Jester from Leicester”, adică „Bufonul din Leicester”.

Selby a devenit al 13-lea jucător care a cucerit cel puțin două titluri mondiale, însă doar al șaselea multiplu campion din era modernă a snookerului, după Stephen Hendry (7), Steve Davis (6), Ronnie O'Sullivan (5), John Higgins (4) și Mark Williams (2). Doar trei jucători din afara Marii Britanii și Irlandei au câștigat titlul mondial la snooker: australianul Horace Lindrum (1952), canadianul Cliff Thorburn (1980) și australianul Neil Robertson (2010).

