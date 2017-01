Mark Wahlberg a absolvit liceul la 41 de ani

Actorul american Mark Wahlberg nu a vrut să fie prins din urmă de copiii săi, care ajungeau să ştie mai multă carte, şi a urmat un curs online, obţinând diploma de absolvire a liceului la vârsta de 41 de ani. Starul american a avut numeroase probleme de comportament în adolescenţă, a renunţat la şcoală la vârsta de 13 ani şi a petrecut o perioadă în închisoare. Actorul şi-a luat în cele din urmă diploma de Bacalaureat în luna iunie.

Mark Wahlberg a recunoscut că revenirea sa la şcoală, la vârsta de 40 de ani, a fost o sarcină destul de dificilă. „Copiii mei ar fi putut să spună: „Tu nu ai absolvit liceul, aşa că noi de ce am face-o?“. Nu am vrut ca ei să spună asta. Ei vor să facă lucruri bune în viitor şi pentru asta au nevoie de educaţie. Am, totodată, un sentiment de mare uşurare. M-am întrebat mereu: „De ce nu am făcut asta când eram la şcoală?“. E mult mai greu la vârsta de 40 de ani să te întorci la şcoală şi să încerci să rezolvi toate acele exerciţii dificile”, a declarat actorul pentru revista „People”. Mark Wahlberg, care a apelat la serviciile unui meditator privat pentru a-l ajuta să studieze în ultimele luni, intenţionează să urmeze cursurile unui institut de învăţământ superior. „Mi-ar plăcea să merg la USC (University of Southern California) şi să studiez cinematografia. Nu vreau să devin medic veterinar sau ceva de genul acesta, vreau să învăţ lucruri care să mă ajute mai departe în carieră şi care să îmi lărgească orizontul”, a spus acesta.

Mark Wahlberg, care avea şanse mari să fie primit în grupul pop-dance New Kids On The Block, din care făcea deja parte fratele său mai mare, Donnie, a fost încarcerat 45 de zile la Deer Island House of Correction din Boston, la vârsta de 16 ani, după ce a bătut un bărbat. A devenit apoi un star la Hollywood şi şi-a pus apoi ordine în viaţa personală. S-a căsătorit cu modelul Rhea Durham, cu care are patru copii: Ella, de 9 ani, Michael, de 6 ani, Brendan, de 3 ani, şi Grace, de 2 ani.