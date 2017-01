Mark Wahlberg îşi extinde reţeaua de restaurante fast-food

Actorul american Mark Wahlberg va extinde lanţul de restaurante fast-food pe care îl deţine împreună cu fraţii săi şi intenţionează să deschidă şapte noi localuri în New York. Lanţul de restaurante fast-food Wahlburgers a fost înfiinţat de actorul Mark Wahlberg şi de cei doi fraţi ai săi, Donnie, fost membru al trupei New Kids on the Block, şi Paul, care este bucătar profesionist, în anul 2012, în Boston, oraşul natal al vedetei. Cei trei fraţi au anunţat planuri de extindere a afacerii lor în Canada şi Marea Britanie. Totodată, potrivit unor relatări din presa americană, lanţul Wahlburgers va deschide şapte restaurante în New York, în cursul acestui an, iar proprietarii doresc să deschidă unul şi în Las Vegas.