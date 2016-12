Mark Wahlberg, jenat de trecutul său muzical

Actorul american Mark Wahlberg se declară jenat de trecutul său muzical şi recunoaşte că familia sa încă mai face glume pe seama scurtei sale cariere în cadrul formaţiei New Kids on the Block. Actorul în vârstă de 39 de ani , care a fost unul dintre membrii formaţiei New Kids on the Block înainte de a renunţa şi de a-şi lua numele Marky Mark, în încercarea de a deveni un rapper faimos, recunoaşte că nu era aşa de interesant precum îi plăcea să creadă la acel moment. Întrebat ce părere are despre cariera sa muzicală, actorul s-a declarat jenat. „Credeam atunci că sunt aşa interesant. Dar când văd filmările, îmi dau seama că eram un figurant”, a spus Mark Wahlberg. „Îmi amintesc că am văzut ceva pe VH1, un show numit . Fratele meu Paul urmărea emisiunea alături de mine şi de asistenta mea şi amândoi mureau de râs. Culmea, eu eram pe primul loc. Şi de atunci, de fiecare dată când mă sună, întreabă dacă poate vorbi cu cea mai sexy personalitate a anilor \'90. Continuă să mă tachineze”, a mai povestit actorul.

Mark Wahlberg are un curriculum vitae ieşit din comun, chiar şi pentru criteriile hollywoodiene. După ce a stat în închisoare pentru trafic de droguri şi vătămări corporale, a făcut parte dintr-o boy\'s band. A devenit apoi un cântăreţ de rap de succes şi a fost imaginea unei celebre mărci de lenjerie de corp. S-a impus ca actor cu rolul din „Boogie Nights / Jurnalul unei vedete de film porno” în 1997. Mark Wahlberg a mai putut fi văzut în „Planet of Apes / Planeta maimuţelor”, „The Italian Job / Jaf în stil italian”, „Shooter / Lunetistul” sau „Max Payne”. A fost nominalizat la Oscarul pentru cel mai bun actor într-un rol secundar, graţie evoluţiei sale din filmul „The Departed / Cârtiţa” în 2006, regizat de renumitul Martin Scorsese. Recent, a fost distribuit în filmul „The Lovely Bones / Din raiul meu”, o adaptare a popularului roman scris de Alice Sebold, regizat de un alt nume sonor al cinematografiei mondiale, Peter Jackson. Actorul american va avea un program destul de încărcat în viitorul apropiat, jucând în peliculele „Date Night” şi „The Fighter”, ambele aflate în postproducţie, iar în curând va putea fi văzut pe marile ecrane în comedia „The Other Guys”.