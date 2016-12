Mark Wahlberg va lua meditaţii pentru bacalaureat

Actorul american a avut parte de o copilărie turbulentă, iar adolescenţa i-a fost marcată de dependenţa de droguri şi de multe luni petrecute în spatele gratiilor. Tot în adolescenţă a renunţat şi la şcoală. Deşi a reuşit deja să îşi construiască o carieră strălucită la Hollywood, Mark Wahlberg vrea neapărat să obţină o diplomă de bacalaureat. ”Vreau să obţin o diplomă înainte ca propriii mei copii să termine şcoala. Vreau neapărat să-mi completez educaţia. Mai am doar câţiva ani şi voi termina liceul”, a declarat actorul american într-un interviu acordat tabloidului britanic ”The Sun”. ”Eram în avion cu cineva şi acea persoană mi-a spus: «Ai nevoie de un profesor care să vină la tine acasă şi să-ţi dea meditaţii pentru câteva ore». Eu i-am răspuns: «Mai degrabă, pentru câteva luni bune». Însă cred că voi face acest lucru. Mă voi simţi minunat după ce voi începe”, a adăugat actorul.

Mark Wahlberg are un curriculum vitae ieşit din comun, chiar şi pentru criteriile hollywoodiene. După ce a stat în închisoare pentru trafic de droguri şi vătămări corporale, a făcut parte dintr-o bandă de cartier. A devenit apoi un cântăreţ de rap de succes şi a fost imaginea unei celebre mărci de lenjerie de corp. S-a impus ca actor cu rolul din ”Jurnalul unei vedete de film porno / Boogie Nights”, în 1997. Mark Wahlberg a mai putut fi văzut în ”Planeta maimuţelor”, ”Jaf în stil italian”, ”Lunetistul”, ”Max Payne”. Mark Wahlberg a fost nominalizat la Oscarul pentru cel mai bun actor într-un rol secundar, graţie evoluţiei sale din filmul ”Cârtiţa / The Departed”, lansat în 2006, ce a fost regizat de renumitul Martin Scorsese. Recent, el a fost distribuit în filmul ”Din raiul meu / The Lovely Bones”, o adaptare a popularului roman scris de Alice Sebold, regizat de un alt nume sonor al cinematografiei mondiale, Peter Jackson.