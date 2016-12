Mark Walhberg s-a căsătorit, în sfîrşit!

După mai multe declaraţii şi avertismente prin care afirma că se aşează la casa lui, actorul american a legalizat, în sfîrşit, sîmbătă, relaţa cu iubita sa Rhea Durham. Cei doi au trei copii, Ella Rae de cinci ani, Michael, de trei ani, şi Brendan Joseph, de zece luni. A fost o ceremonie catolică, clasică, ce a avut loc în Beverly Hills, iar cuplul a fost însoţit de 12 prieteni şi membri ai familiei. O sursă a dezvăluit pentru revista “People” că mireasa arăta “ca o prinţesă”, fiind îmbrăcată cu o rochie albă, cu umerii goi. Catolic practicant, actorul s-a recules şi a primit binecuvîntarea de a se căsători, cu o zi înainte de nuntă. O meditaţie necesară, care se pare că i-a adus liniştea sufletească, dar şi curajul de a o lua de soţie pe mama copiilor săi.

Mark Wahlberg, nominalizat la premiile Oscar pe 2007, la categoria rol secundar pentru prestaţia din “The Departed / Cîrtiţa”, în regia lui Martin Scorsese, are la cei 37 de ani ai săi un curriculum vitae ieşit din comun, chiar şi pentru criteriile hollywoodiene. După ce a stat în închisoare pentru trafic de droguri şi vătămare corporală, a devenit apoi un rapper de succes şi a fost imaginea unei celebre mărci de lenjerie de corp. La început a fost confundat cu fratele său Donnie Wahlberg, care l-a înlocuit ca membru al trupei de succes New Kids on the Block. S-a impus ca actor cu rolul din “Boogie Nights / Jurnalul unei vedete de film porno” în 1997. De atunci a mai putut fi văzut în “Planet of the Apes / Planeta maimuţelor”, “The Italian Job / Jaf în stil italian”, “Shooter / Lunetistul” sau “Max Payne”. A întîlnit-o pe Rhea Durham la o petrecere şi a fost dragoste la prima vedete. Fotomodelul ajuns acum la 31 de ani a apărut pe copertele mai multor publicaţii celebre, “Vogue”, “Marie Claire”, “ELLE” şi a făcut parte dintre modelele care au prezentat lenjerie la ediţia din 2001 a Victoria\'s Secret Fashion Show.