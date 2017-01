Marko Bela nu crede în moţiuni

Preşedintele UDMR, vicepremierul Marko Bela, a declarat, sâmbătă, că este convins că moţiunile de cenzură depuse de opoziţie nu vor trece, arătând că aşteaptă „un răspuns pozitiv” şi în ceea ce priveşte Legea educaţiei. „Eu cred că aici este vorba de un interes comun, nu de un interes aparte al Guvernului sau al guvernanţilor, şi anume să avem îndeplinite toate condiţiile pentru a primi următoarea tranşă a împrumutului şi eu cred că putem rezolva această problemă. Parlamentul a lucrat intens în ultimele săptămâni. Am adoptat Legea pensiilor, am adoptat şi alte legi. Mai trebuie ca cele două Legi ale salarizării să fie cât mai repede adoptate, finalizate”, a spus Marko Bela. Acesta a adăugat că nu crede că România va trebui să se împrumute de pe piaţă, la dobânzi mult mai mari. „Aştept să intre în vigoare cât mai repede şi Legea educaţiei şi sper foarte mult să avem un sfârşit de an cu rezultate importante. Nu mă aştept la surprize în ceea ce priveşte Legea educaţiei, cred că în acest moment sunt întrunite toate condiţiile pentru a fi promulgată, dar aşteptăm, bineînţeles, analiza Curţii Constituţionale. Repet, eu nu văd motive pentru care Curtea Constituţională să nu dea un răspuns pozitiv”, a afirmat Marko Bela, precizând că şi varianta depusă la Senat „va merge mai departe”.