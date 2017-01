Marko Bela, reales la al patrulea congres

A doua zi a Congresului UDMR a debutat cu discuţii privind programul Uniunii şi modificarea statutului acesteia. După-amiaza, delegaţii la Congres şi-au ales şi liderul Uniunii pentru următorii patru ani, Marko Bela fiind reales preşedinte cu 436 de voturi pentru şi 42 împotrivă, el fiind singurul candidat. "Nu voi uita de unde am plecat şi că am fost împreună în 1989 într-o manieră în care poate că niciodată n-am fost noi, maghiarii din Transilvania. Acea unitate trebuie să ne reprezinte mai departe”, a declarat Marko după alegerea sa. Liderul UDMR le-a promis delegaţilor că va încerca întîi de toate să păstreze unitatea în Uniune. El a mai declarat presei, după anunţarea rezultatului alegerilor interne, că la Congres au fost luate decizii foarte importante, atît privind viitorul Uniunii, cît şi privind programul electoral pentru alegerile europarlamentare: "Am adoptat unele declaraţii politice importante, privind priorităţile noastre. Una despre dezvoltarea infrastructurii Ardealului, una privind diferitele forme de autonomie, una privind priorităţile sociale şi una referitoare la viaţa internă din UDMR, şi anume pluralismul, platformele politice existente". Liderul UDMR a spus că "autonomia nu mai trebuie să reprezinte un subiect tabu în România".