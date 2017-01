Marko: Renegocierea Protocolului Coaliţiei - condiţie fundamentală a restructurării

Liderul UDMR Marko Bela consideră că o condiţie fundamentală pentru a face o restructurare a Guvernului este renegocierea Protocolului Coaliţiei. "Din înţelegerea făcută atunci cînd am alcătuit această Coaliţie face parte şi structura actualului Guvern. Nu e logic şi normal să înceapă goana după ciolan înainte să aibă loc discuţii principiale", a declarat Marko Bela, care a adăugat că UDMR va fi partener al celor care vor o restructurare temeinică. El a menţionat că, în eventualitatea creării unei noi structuri a Executivului, Uniunea vrea să deţină cît mai multe poziţii în domenii de interes general. "În locul unui ministru delegat la Transporturi, noi am lua toate Transporturile", a spus Marko Bela. În opinia acestuia însă, restructurarea este puţin probabilă, avînd în vedere că actuala formulă guvernamentală "a reuşit performanţa apropierii de UE". În replică, liderul PD, Emil Boc, a declarat că democraţii sînt dispuşi să accepte propunerea preşedintelui UDMR, de a renegocia Protocolul Coaliţiei de guvernămînt, atît timp cît în spatele acestei sugestii nu se ascunde refuzul restructurării Executivului. La rîndul lui, vicepreşedintele PD Ioan Oltean a declarat că restructurarea Guvernului se va produce pînă la sfîrşitul lunii iunie. "Credem că se impune cu necesitate ca în Guvern să nu existe mai mult de 14-16 miniştri, credem că ministrul delegat nu mai trebuie să fie membru al Guvernului, că, în paralel cu Guvernul, nu trebuie să mai existe o structură a primului-ministru şi că numărul secretarilor de stat este foarte mare", a spus Oltean, care a adăugat: "Nu este exclusă o schimbare de ministere între cele patru formaţiuni politice, dacă vor exista solicitări dintr-o parte sau alta. Ceea ce pot să vă spun este că algoritmul politic, care a fost luat în calcul la înfiinţarea acestui Guvern, va fi luat în calcul şi acum. Nimeni nu va pierde nimic, nici nu va cîştiga în plus". În schimb, secretarul general al PNL, Dan Motreanu, că nu consideră necesară o restructurare a Guvernului la această dată, el vorbind în context de obiectivul de aderare a României la UE la 1 ianuarie 2007. El vede însă necesară o remaniere şi o impulsionare a activităţii unor miniştri şi secretari de stat. Dar, dacă va fi vorba de o restructurare profundă, a afirmat că nu are nimic împotriva rediscutării Protocolului Coaliţiei.