Marlene Dietrich, la telefon

Celebra actriţă de origine germană era atît de săracă spre sfîrşitul vieţii încît a acceptat să-i cînte unui fan la telefon de cinci ori pe săptămînă în schimbul unor sume de bani. Extraordinara poveste a unuia dintre sex symbol-urile secolului XX este prezentată într-o carte ce va fi în curînd lansată pe piaţă. Intitulată "The Grand Surprise", cartea reuneşte o colecţie de articole nepublicate pînă acum scrise de Leo Lerman, un fost editor al revistei "Vanity Fair" şi prieten al cîntăreţei.

Leo Lerman, care a murit în 1994, la doi ani după Marlene Dietrich, a scris că unicul copil al starului, Maria Riva, i-a spus că mama sa a acceptat să facă lucruri neobişnuite pentru a supravieţui la sfîrşitul anilor '80, pe cînd trăia la Paris. Celebra actriţă şi-a petrecut ultimii zece ani din viaţă stînd în pat în apartamentul său de pe Avenue Montaigne şi apărînd rareori în public. În schimb, scria foarte multe scrisori şi vorbea mult la telefon.

Unul dintre corespondenţii starului era un bărbat din San Fernando Valley, din California. "I-a spus că o adora. Cînd a văzut din antetele scrisorilor că este medic, l-a sunat. Aşa a început un lung şir de schimburi telefonice în timpul cărora a devenit din ce în ce mai prinsă de această relaţie", scrie Lerman. După ce medicul i-a spus că va veni la Paris pentru a o "salva", Marlene Dietrich a refuzat să-i mai vorbească mai multe săptămîni. În momentul în care au reluat convorbirile, actriţa a descoperit că el era foarte deprimat şi că vizita un psihiatru de cinci ori pe săptămînă. Medicul i-a spus că plătea pe fiecare şedinţă 90 de dolari. Atunci, Marlene Dietrich i-a sugerat admiratorului să-i dea ei aceşti bani şi, în schimb, ea să-i cînte la telefon de cinci ori pe săptămînă. "I-a trimis un cec de 5.000 de dolari pe care l-a încasat", scrie fostul editor. Marlene Dietrich s-a ţinut de cuvînt şi i-a cîntat medicului melodii celebre, precum "See What the Boys in the Back Room Will Have".