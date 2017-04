Marș cu petiții și reclamații! Bicicliștii cer o infrastructură mai prietenoasă

Bicicliștii constănțeni pleacă în marș. Nu pentru a se plimba pur și simplu, ci pentru a atrage atenția autorităților locale cu privire la lipsa infrastructurii dedicate celor care circulă cu vehicule nemotorizate. Cu toate acestea, Primăria are în plan un amplu program de resistematizare rutieră a bulevardelor, însă, fiind proiecte pe fonduri europene, necesită mai mult timp pentru realizarea lor.

Mai mulți bicicliști din Constanța pleacă sâmbătă, 22 aprilie, într-un marș de amploare prin care își doresc să atragă atenția autorităților locale asupra infrastructurii rutiere care nu îi avantajează deloc pe cei care circulă cu vehicule pe două roți. Este al treilea an consecutiv în care are loc Marșul Bicicliștilor, eveniment organizat de OPTAR, Tomis Bike, Baricada Verde și Masa Critică. „Motivele organizării acestui marș sunt neaplicarea măsurilor de siguranţă rutieră, faptul că, în prezent, se încurajează transportul motorizat, lipsa unei viziuni a administraţiei oraşului pentru creşterea calităţii vieţii, lipsa de siguranță și rata infracțională ridicată în mijloacele de transport in comun, dar și neaplicarea măsurilor de eficientizare a transportului public prin asigurarea de benzi dedicate. Considerăm că problema traficului aglomerat este una de actualitate, iar asta ne afectează pe fiecare dintre noi. Astfel, având în vedere nivelul ridicat de poluare din municipiul Constanța și numărul mare de victime rezultate din accidentele rutiere, soluția, în acord cu toate strategiile europene și exemplele altor orașe din țară și străinatate, este facilitarea mijloacelor de transport nemotorizate în interiorul orașului. Cerem o viziune durabilă pentru construirea infrastructurii necesare transportului alternativ și a celui în comun”, se arată într-un comunicat al organizatorilor.

CÂND PLEACĂ BICICLIȘTII ÎN MARȘ

Cei care au pus la cale marșul solicită autorităților locale și centrale să ia măsuri pentru rezolvarea problemelor indicate. Spunând că vor trimite propuneri printr-o petiție pentru care vor strânge semnături la marș. Bicicliștii vor de la ora 15.00, din Piața Ovidiu. „Oamenii ar trebui să vină la acest marș pentru că ne dorim un oraș pentru oameni, iar autoritățile locale trebuie să accepte și bicicliștii în orașul Constanța și să le creeze condiții pentru a se deplasa în siguranță. Numărul bicicliștilor este mult mai mare față de acum trei sau patru ani și sperăm că acest fapt va fi luat în considerare”, a declarat Marius Adrian Hrițuleac, de la Tomis Bike Constanța. Primăria Constanța are în plan un amplu program de resistematizare rutieră a tuturor bulevardelor din oraș, ce include amenajarea de benzi dedicate bicicliștilor și transportului în comun. Însă aceste proiecte necesită timp, dat fiind faptul că vor fi realizate pe bani europeni, iar acum abia dacă se află la nivelul studiilor de fezabilitate.