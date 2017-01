Marş de protest al funcţionarilor publici din administraţie

Aproximativ 500 de funcţionari publici din Primăria Constanţa, Consiliul Judeţean Constanţa (CJC), Poliţia Comunitară, Direcţia de Pază a judeţului şi din Direcţia pentru Protecţia Copilului au protestat, ieri, timp de două ore, în faţa Prefecturii Constanţa, a sediului organizaţiei judeţene a PDL şi a Curţii de Conturi. Purtătorul de cuvânt al sindicaliştilor din cadrul Primăriei Constanţa, Antuanela Dancu, a afirmat că sindicaliştii au primit aprobarea pentru organizarea, între 20 şi 29 octombrie, în fiecare zi lucrătoare, între orele 12.00 şi 14.00, de marşuri şi mitinguri de protest, nemulţumiţi de Legea salarizării unice şi de măsurile de austeritate luate de Guvern. “La mitingul de astăzi sunt prezenţi toţi cei care au conştinţă şi care ştiu ce vor. Poate mai sunt şi alţii care au altă optică. Eu vorbesc în numele tuturor membrilor de sindicat care au optat să iasă la această mişcare de protest. Noi nu acţionăm politic, noi ne cerem numai drepturile de care am fost prejudiciaţi. În afară de aceste proteste nu pot spune ce vom face mai departe. Suntem afiliaţi la Federaţia Sindicatelor din Administraţia Publică şi la Cartel Alfa. În funcţie de ce vor hotărî şi ne vor sprijini, vom acţiona în continuare”, a declarat Antuanela Dancu. Acţiunea de ieri a venit după mai multe proteste spontane organizate de funcţionarii din cadrul CJC. Ei au ales să protesteze în linişte, fără scandări, dar au purtat banderole albe şi au afişat pancarte cu diferite mesaje antiguvernamentale şi antiprezidenţiale. Salariaţii Consiliului Judeţean Constanţa susţin că prin acest gen de manifestare vor să atragă atenţia că sunt nemulţumiţi şi spun că vor continua până când se va reveni la acordarea unor salarii decente. “Suntem aici pentru nemulţumirile noastre. Cea mai mare nemulţumire este că am ajuns în pragul sărăciei. Oameni care au salarii de 450 de lei s-au trezit cu cei de la Curtea de Conturi, cu reţineri din 2008 şi 2009. Nu este posibil. Oamenii nu mai au cu ce trăi. Eu am o vârstă, dar mă gândesc dacă pot trăi în această ţară din pensie după 38 de ani de muncă. Nimeni de la PDL Constanţa nu ne-a întâmpinat nici măcar să putem lăsa o informare în scris cu ceea ce ne doare”, a declarat liderul de sindicat din CJC, George Târnăveanu. Protestatarii au scandat atât în faţa Prefecturii Constanţa, cât şi în faţa sediului organizaţiei judeţene a PDL: “Vrem salarii decente”, “Nu vrem umilinţă”, “Hoţii”, “Ruşine”, “Jos Guvernul” şi au afişat diverse pancarte pe care scrie “Nu suntem o ţară de mâna a doua”, “Ce a mai rămas din România: Băsescu şi sărăcia”, “Voi boieri, noi şomeri”, “Nu vreau să fur, nici să cerşesc, vreau doar decent ca să trăiesc”, “Sunteţi mincinoşi, hoţi şi laşi”. Mulţi dintre participanţii la protestul de ieri, care va continua în fiecare zi lucrătoare până pe 29 octombrie, au afirmat că salariile de mizerie i-au adus aici. “Am venit să protestăm împotriva acestui Guvern de mincinoşi şi de ipocriţi, un Guvern care ne-a mâncat zilele de când s-a instalat la putere şi până în prezent. Salariile noastre sunt de mizerie. Nu avem cu ce să ne ducem copiii la grădiniţă, băncile ne presează, eu personal voi merge până la capăt, nu pot vorbi în numele colegilor mei. Nu ştiu când va fi acest capăt. Probabil când îşi vor da demisia”, a spus unul dintre protestatari.