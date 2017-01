“Marşul broscuţelor”, pe străzile Constanţei

Peste 60 de elevi de la Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrîn” (CNMB) din Constanţa au organizat “Marşul broscuţelor”, ieri, pe străzile centrale ale oraşului. Cu broscuţe în mîini, confecţionate chiar de ei, elevii au stat de vorbă cu trecătorii şi au încercat să obţină de la aceştia promisiuni referitor la diminuarea schimbărilor climatice. Fiecare promisiune, scrisă pe un bileţel şi introdusă în gura broscuţei, era dovada angajamentului că aceasta va fi respectată. “Elevii au încercat să obţină un fel de jurămînt de la cetăţeni”, a explicat, coordonatoarea acţiunii, prof. Doina Munteanu. “Voi scădea temperatura acasă cu un grad Celsius şi voi stinge lumina cînd nu mai am nevoie de ea”, “Voi închide televizorul, radioul şi calculatorul cînd ies din cameră”, “Voi planta un copac”, “Voi folosi pungi din hîrtie, nu din plastic” sînt cîteva dintre promisiunile introduse în gurile broscuţelor. Elevii s-au bucurat de receptivitatea oamenilor faţă de acţiunea lor, însă au avut parte şi de dezamăgire în unele cazuri, puţine la număr, cînd anumite persoane au refuzat să facă o promisiune. “Nu am timp pentru aşa ceva, spuneau unii. Dar eu nu am înţeles cum este posibil să nu ai cîteva clipe libere pentru asta”, a declarat Georgiana, una dintre elevele de clasa a IX-a, participante la “Marşul broscuţelor”. Potrivit prof. Doina Munteanu, elevii fac parte din grupul ENO (Şcoala Ecologică Virtuală) al CNMB Constanţa, iar “Marşul broscuţelor” se desfăşoară concomitent, în această perioadă, în circa 700 de şcoli din 120 de ţări. Prin acest marş, elevii iau parte la campania împotriva schimbărilor climatice din cadrul Programului ENO, iniţiat de elevi din Finlanda. “Rezultatele acţiunii vor fi transmise on line în banca de date a ENO”, a declarat cadrul didactic. Conform acestuia, elevii de la CNMB din Constanţa sînt de patru ani membri ai ENO şi participă la diferite proiecte pentru conştientizarea populaţiei asupra importanţei mediului şi a dezvoltării durabile.