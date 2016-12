Echipa filmului „Marţi, după Crăciun\", regizat de Radu Muntean, printre care se numără actorii Mimi Brănescu, Mirela Oprişor şi Maria Popistaşu, a păşit, joi seară, pe covorul roşu la premiera de gală a lungmetrajului, în aplauzele câtorva zeci de admiratori. Printre cei prezenţi la premiera de gală, care a avut loc la CinemaPRO din capitală, s-au numărat criticul literar Dan C. Mihăilescu şi soţia sa, Tania Radu, vicepreşedinte al Institutului Cultural Român.

Filmul „Marţi, după Crăciun\" spune povestea lui Paul Hanganu (Mimi Brănescu), care este căsătorit cu Adriana (Mirela Oprişor) de zece ani. Au împreună o fetiţă, o maşină, un apartament şi aparent, o relaţie fericită. De şase luni, Paul are o relaţie extraconjugală cu Raluca (Maria Popistaşu), medic stomatolog în vârstă de 27 de ani. Bărbatul, care se chinuie să găsească timp pentru Raluca, familie şi goana după cumpărături, hotărăşte să-şi ducă fiica la dentist încă o dată înainte de Crăciun. O schimbare neaşteptată în programul Adrianei le aduce pe cele două femei în aceeaşi încăpere pentru prima oară. Întâlnirea îl obligă pe Paul să ia o decizie dificilă.

Din distribuţia filmului mai fac parte Dragoş Bucur, Adrian Văncică, Victor Rebengiuc şi Silvia Năstase.

Lungmetrajul „Marţi, după Crăciun\" a fost selectat la Festivalul de Film de la Cannes din acest an, în competiţia Un Certain Regard. Pelicula a mai avut o proiecţie de gală, în vara acestui an, la Festivalul Internaţional de Film Transilvania (TIFF). De ieri, filmul „Marţi, după Crăciun\" a intrat în cinematografele româneşti.