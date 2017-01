Lungmetrajul „Marţi, după Crăciun\", în regia lui Radu Muntean şi documentarul „Lumea văzută de Ion B\", de Alexander Nanau, vor fi prezentate în secţiunea „Panorama\" a Festivalului de Film de la Ierusalim (8 - 17 iulie). Din distribuţia filmului fac parte Mirela Oprişor, Maria Popistaşu şi Mimi Brănescu.

Pelicula românească a fost prezentată în premieră mondială la secţiunea Un Certain Regard a Festivalului de Film de la Cannes, pe 13 mai şi a primit cronici elogioase din partea mai multor publicaţii americane (Variety, New York Magazine etc.), dar şi a cotidianului francez Le Monde şi a Agence France-Presse (AFP).

„Marţi, după Crăciun\" a obţinut un credit de 1.366.300 de lei (aproximativ 318.000 euro) în urma concursului de proiecte organizat de Centrul Naţional al Cinematografiei în 2008.

Filmul lui Alexander Nanau, „Lumea văzută de Ion B.\", prezintă povestea lui Ion Bârlădeanu, care, de la o viaţă de vagabond pe străzile Bucureştiului, a ajuns un artist de prestigiu internaţional. Alexander Nanau a început filmările la documentar în momentul în care lucrările lui Ion B. au început să fie cunoscute şi apreciate. Filmul oferă o perspectivă asupra a ceea ce poate propune Europa de Est: talent nedescoperit, oameni care au învăţat să ascundă pentru a-şi păstra adevărul interior şi a supravieţui regimului comunist.

„Lumea văzută de Ion B.\" a câştigat premiul Gopo pentru cel mai bun film documentar, în martie, şi se află în prezent în circuitul festivalurilor internaţionale. Filmul este produs de HBO România şi Alexander Nanau Production, în colaborare cu Avro-Netherlands, YLE Teema şi SVT Sweden.

La Festivalul de Film de la Ierusalim va fi proiectat şi scurtmetrajul „Renovare\", în regia lui Paul Negoescu, în secţiunea filmelor prezentate în competiţia de scurtmetraje a Academiei Europene de Film pentru 2009. Festivalul de Film de la Ierusalim va avea loc în perioada 8 - 17 iulie.