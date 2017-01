Marți, la 10.00, se pun în vânzare biletele pentru concertul lui Rieu

În pragul Crăciunului, maestrul André Rieu le dă vești extraordinare fanilor din România, fixând data și locul următorului său concert: 11 iunie 2016, de la ora 20.30, în Piața Constituției din București. Biletele se vor pune în vânzare din această marți, 22 decembrie, de la ora 10.00. „Regele valsului” le va cânta românilor alături de Orchestra „Johann Strauss“.

„Piața Constituției va deveni „Centrul Universului” și în anul 2016. Așa a descris celebrul violonist André Rieu locul care, în luna iunie a acestui an, a găzduit nu mai puțin de șapte concerte susținute în acompaniamentul orchestrei sale, sub privirile celor peste 85.000 de spectatori.André Rieu a scris astfel o pagină importantă în istoria concertelor din România, fiind catalogat cel mai amplu eveniment concertistic al anului 2015. Lucrurile extraordinare nu au încetat să vină din partea marelui artist André Rieu. În concertele sale de la Maastricht, a promovat cultura românească, muzica și dansurile tradiționale, prin prezența remarcabilă a maestrului Gheorghe Zamfir; a fost alături de suferința românilor în urma tragediei din clubul „Colectiv“ și a dăruit, în semn de solidaritate, ceea ce are mai de preț: Muzica. DVD-ul concertului André Rieu ”Live în București”, lansat în urmă cu doar câteva săptămâni, se bucură de succes uriaș, fapt ce influențează în mod semnificativ sprijinul victimelor #Colectiv”, spun organizatorii.

Biletele, cu prețuri cuprinse între 160 și 800 de lei, pot fi achiziționate în rețeaua Eventim, în magazinele partenere: Orange, Vodafone, Germanos, librăriile Cărturești și Humanitas, magazinele Carrefour și benzinăriile OMV, precum și online pe www.eventim.ro.

Citește și:

Rieu se întoarce în România în 2016

André Rieu lansează, vineri, DVD-ul „Live în București”

Alt concert Rieu, alte bilete la ofertă