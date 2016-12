Marți și miercuri se stabilesc formațiile calificate în grupele UCL

Marți seară, de la ora 21.45, sunt programate primele cinci partide din play-off-ul Ligii Campionilor la fotbal, manșa retur: Hapoel Beer Sheva - Celtic Glasgow (în tur: 2-5), Legia Varșovia - Dundalk (în tur: 2-0), AS Monaco - Villarreal (în tur: 2-1), AS Roma - FC Porto (în tur: 1-1), Viktoria Plzen - Ludogorets Razgrad (în tur: 0-2). Celtic, Legia, AS Monaco și Ludogorets sunt favorite la calificarea în grupele Ligii Campionilor, iar confruntarea de la Roma se anunță una cu scântei. Echipele eliminate își vor continua aventura europeană în grupele UEFA Europa League.

FC Steaua București va juca meciul retur cu Manchester City, în tur 0-5, miercuri seară, de la ora 21.45 (în direct la Pro TV). Întâlnirea va fi arbitrată la centru de polonezul Pawel Gil. Tot miercuri seară, de la aceeași oră, vor avea loc și celelalte patru întâlniri din această fază a competiției: APOEL Nicosia - FC Copenhaga (în tur: 0-1), Borussia Moenchengladbach - Young Boys Berna (în tur: 3-1), FC Rostov - Ajax Amsterdam (în tur: 1-1) și Salzburg - Dinamo Zagreb (în tur: 1-1).