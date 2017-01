Martin Freeman va fi Bilbo Baggins în ”The Hobbit”

Actorul britanic Martin Freeman îi va da viaţă lui Bilbo Baggins, eroul din romanul ”The Hobbit”, de J.R.R Tolkien, în adaptarea pentru marele ecran regizată de Peter Jackson. Martin Freeman, în vârstă de 39 de ani, a jucat în mai multe lungmetraje, printre care se numără şi ”Pur şi simplu dragoste / Love Actually” şi este cunoscut mai ales pentru rolul său de reprezentant comercial în serialul de succes ”The Office”, de Ricky Gervais. ”Se întâmplă rar în carieră să întâlneşti un actor care să fie născut pentru un rol, dar chiar asta s-a întâmplat când l-am întâlnit pe Martin”, a declarat Peter Jackson. El a mai spus că actorul este ”inteligent, amuzant, surprinzător şi curajos, exact ca personajul Bilbo”.

Filmările la ”The Hobbit”, o producţie ce va fi lansată în două părţi, a cărei acţiune o precede pe cea prezentată în trilogia ”Stăpânul inelelor”, vor începe în februarie, însă locul unde vor avea loc nu a fost deocamdată stabilit. Un conflict între Jackson şi sindicatul actorilor neo-zeelandezi, care a cerut un salariu minim fix pentru actori, a dus la amânarea începerii filmărilor. Disputa, care durează de mai multe luni, l-a făcut pe premierul neo-zeelanez, John Key, să intervină la începutul lunii octombrie. Filmările pentru ”The Hobbit” vor dura cel puţin un an. ”The Hobbit” este un roman scris în 1937, de autorul britanic J.R.R. Tolkien şi prezintă povestea personajului Bilbo Baggins, plecat în căutarea unei comori. Romanul a precedat trilogia ”The Lord of the Rings”, în care abundă poveştile epice despre magie şi război. Romanele ”The Lord of the Rings” au stat la baza celor trei filme ”Stăpânul Inelelor”, lansate de New Line Cinema, între 2001 şi 2003. Trilogia ”Stăpânul Inelelor” a adus încasări de trei miliarde de dolari la nivel mondial, fără vânzările de DVD-uri şi a obţinut 17 premii Oscar. Experţii consideră că noul film bazat pe romanul ”The Hobbit” ar putea avea un destin asemănător şi un succes uriaş.